Рудковская поддержала Бузову после скандала с Губерниевым

Она при этом отметила, что Губерниев является настоящим профессионалом, когда речь заходит о спорте. По её мнению, комментатор найдёт способ наладить отношения с Бузовой и не стоит нагнетать ситуацию.

Губерниев в прямом эфире спросил у Бузовой, пьёт ли она коньяк по утрам. Ольга заплакала, обвинила журналиста в регулярных оскорблениях в свой адрес и заявила, что он для неё — дно, а не мужчина.