Рудковская поддержала Бузову после скандала с Губерниевым

«Я эфир не смотрела. Я в хороших отношениях с Олей и Димой. Мне кажется, что Ольга — очень впечатлительная девочка, искренняя. Её искренность, к сожалению, не всех подкупает, особенно мужчин-спортсменов, как оказалось. Они не все это понимают и ценят. Я считаю, что искренность в наше время стоит дорогого. Для меня Оля — очень хороший человек», — цитирует Рудковскую Sport24.
«Тем более я уверена, что сегодня будет ещё один повод поговорить про Ольгу Бузову. А так, Оля любит, когда о ней говорят. У нас время такое: если не говорят, то это плохо. Я к этому уже привыкла. Сегодняшняя ситуация пойдёт только ей в копилку», — добавила Рудковская.