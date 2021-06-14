Губерниев довел Бузову до слез в прямом эфире

Ольга только начала отвечать, как ведущий ее перебил. Бузова в ответ призвала его не щеголять знаниями и заявила, что она болеет за российских футболистов. Слово за слово, и началась словесная перепалка. Бузова реагировала очень эмоционально, а когда Губерниев задал ей вопрос: