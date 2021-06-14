Губерниев довел Бузову до слез в прямом эфире

Плачущую Ольгу Бузову
могли увидеть телезрители во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ".
Дмитрий Губерниев
задал Бузовой довольно сложный вопрос о футболе. Он поинтересовался, какая футбольная школа школа ей ближе, упомянув специалистов разных времен, таких как Станислав Черчесов
и советский тренер Ефроса.
Ольга только начала отвечать, как ведущий ее перебил. Бузова в ответ призвала его не щеголять знаниями и заявила, что она болеет за российских футболистов. Слово за слово, и началась словесная перепалка. Бузова реагировала очень эмоционально, а когда Губерниев задал ей вопрос:
"Вы уже перестали пить коньяк по утрам?", она расплакалась.
Разгневавшись, телезвезда налетела на обидчика.
"Какое хамство! Как такой человек вообще работает на ТВ!? Я никогда никого не перебиваю! Я вообще не пью, мне нельзя, я перенесла операцию... Так и знала, что этим все закончится. Дмитрий, вы для меня – дно и не мужчина! Вы меня уже пять лет меня оскорбляете в комментариях как мальчишка! Придите ко мне и скажите это в лицо", - приводит ее слова РИА Спорт.
Ведущий попытался оправдаться:
"Я цитировал классику. Фразу про коньяк говорил Карлсон Фрекен Бок".
Ольга Бузова дебютировала
на пресс-показе спектакля «Чудесный грузин» во МХАТе имени Горького. Видео нескольких фрагментов спектакля опубликовал телеграм-канал Life Shot. Ольга Бузова играет в постановке роль шпионки Беллы Шанталь.
Как сообщает РЕН ТВ, после нескольких сцен Бузова затянула песню про «огонь желанья» и «лобзанья», которые «слаще мирра и вина». Телеканал утверждает, что новоиспеченная актриса пела под фонограмму.