Актриса Зелинская призвала Пугачеву помочь больному Зайцеву

«Есть все эти истории, которые сводятся к тому, что Славой пользуются, им манипулируют, все, что он создал, растаскивают. Нам, его друзьям, очень тяжело это наблюдать. Все, кто знает Славу, подтвердят: это прекраснейший человек! Он всегда всем помогал, сделал много добра. Теперь, когда он беспомощен, надо помочь ему», - приводит слова Зелинской портал mirnov.ru.
«Он делал замечательные костюмы к спектаклям нашего Театра сатиры. Но я еще и лично с ним дружила. С юности! Я все свое студенчество подрабатывала моделью в Доме моды на Кузнецком мосту. Там со Славой и познакомились. И всю жизнь потом общались», - рассказала она.