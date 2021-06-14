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Актриса Зелинская призвала Пугачеву помочь больному Зайцеву

Ирина Лебедева
1 час назад
Модельер Вячеслав Зайцев тяжело болен. У него прогрессирует болезнь Паркинсона и он уже не первый год не в состоянии управлять своим любимым детищем – Домом моды Славы Зайцева.
Актриса Зелинская призвала Пугачеву помочь больному Зайцеву
Фото: ТАССТАСС
Соответственно, предприятие в долгах, кадры утеряны, а остатки имущества растаскиваются по частям. Более того, полагают, что его окружили люди, действующие из корыстных интересов.
91-летняя российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Зоя Зелинская публично обратилась к певице Алле Пугачевой с просьбой спасти Зайцева. Ведь именно он шил концертные наряды для примадонны когда она только завоевывала сцену.
«Есть все эти истории, которые сводятся к тому, что Славой пользуются, им манипулируют, все, что он создал, растаскивают. Нам, его друзьям, очень тяжело это наблюдать. Все, кто знает Славу, подтвердят: это прекраснейший человек! Он всегда всем помогал, сделал много добра. Теперь, когда он беспомощен, надо помочь ему», - приводит слова Зелинской портал mirnov.ru.
Актриса знает Зайцева много лет и в ужасе от того, в каком положении кутюрье сейчас оказался.
«Он делал замечательные костюмы к спектаклям нашего Театра сатиры. Но я еще и лично с ним дружила. С юности! Я все свое студенчество подрабатывала моделью в Доме моды на Кузнецком мосту. Там со Славой и познакомились. И всю жизнь потом общались», - рассказала она.
«Красный Диор», как прозвали Зайцева на Западе, за время своей карьеры поработал со многими знаменитостями. У него обшивались Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Людмила Гурченко, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Тамара Синявская.
Шоу-бизнес,Зоя Зелинская,Тамара Синявская,Людмила Зыкина,Вячеслав Зайцев,Муслим Магомаев,Людмила Гурченко,Иосиф Кобзон,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,Россия,
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