Слова Васильевой об «ужасном» отдыхе родных назвали фейком

Однако отдых на райских островах обернулся, по словам звезды, адом. Турфирма не предупредила клиентов, что на курорте был сезон дождей, и вообще данный выбор не лучший для семьи с маленьким ребенком.
Васильева тогда сообщила, что из-за дождей выйти было никуда нельзя, одежда не сохла, о морских купаниях не могло быть и речи, а у 4-летней девочки был буквально нервный срыв – потому что всяческие земноводные и морские гады практически заползали в бунгало, - рассказывает Экспресс Газета.
Турагенство в котором Васильева приобрела путевку, решило побороться за свою репутацию. Они обнаружили, что, к примеру, невестка Татьяны Мария в свое время писала в социальной сети, как им нравится отели, и погоду тоже не ругала.
«Это рай! Ни одно фото не передаст то, что видят наши глаза! Ни одни смайлики и восклицательные знаки не передадут наш восторг! Перелёт, конечно, был не легкий, но все это того стоило», - делилась радостью Мария Васильева.
А президент Союза туристических агентств Сергей Голов сказал, что эта путевка «очень странный выбор» для семьи с 4-летним ребенком.
Татьяна Васильева обожает всех своих внуков, но с младшей, четырехлетней Миррой, у актрисы, похоже, особая связь. В семье считается, что крошка унаследовала характер и внешность своей знаменитой бабушки.