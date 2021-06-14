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Слова Васильевой об «ужасном» отдыхе родных назвали фейком

Ирина Лебедева
1 час назад
Татьяна Васильева некоторое время назад пожаловалась. Что крайне неудачно отправила семью сына отдыхать. Движимая лучшими побуждениями, актриса купила детям путевку на Мальдивы за миллион рублей.
Слова Васильевой об «ужасном» отдыхе родных назвали фейком
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Однако отдых на райских островах обернулся, по словам звезды, адом. Турфирма не предупредила клиентов, что на курорте был сезон дождей, и вообще данный выбор не лучший для семьи с маленьким ребенком.
Васильева тогда сообщила, что из-за дождей выйти было никуда нельзя, одежда не сохла, о морских купаниях не могло быть и речи, а у 4-летней девочки был буквально нервный срыв – потому что всяческие земноводные и морские гады практически заползали в бунгало, - рассказывает Экспресс Газета.
Турагенство в котором Васильева приобрела путевку, решило побороться за свою репутацию. Они обнаружили, что, к примеру, невестка Татьяны Мария в свое время писала в социальной сети, как им нравится отели, и погоду тоже не ругала.
«Это рай! Ни одно фото не передаст то, что видят наши глаза! Ни одни смайлики и восклицательные знаки не передадут наш восторг! Перелёт, конечно, был не легкий, но все это того стоило», - делилась радостью Мария Васильева.
А президент Союза туристических агентств Сергей Голов сказал, что эта путевка «очень странный выбор» для семьи с 4-летним ребенком.
Татьяна Васильева обожает всех своих внуков, но с младшей, четырехлетней Миррой, у актрисы, похоже, особая связь. В семье считается, что крошка унаследовала характер и внешность своей знаменитой бабушки.
Шоу-бизнес,Сергей Голов,Мария Васильева,Татьяна Васильева,Мальдивы,
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