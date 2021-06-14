Дело рэпера было рассмотрено без прессы, так как в суде еще действуют санитарные ограничения, но при личном присутствии музыканта. Как уточнял ТАСС адвокат Сергей Жорин
, в суде были прослушаны песни, тексты которых стали предметом возбуждения административного производства. Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД
по Москве возбудило административное дело на рэпера за пропаганду наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление о проверке клипов певца "Розовое вино - 2" и Family.