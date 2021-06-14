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Соседов надеется на огласку в борьбе с управляющей компанией

Ирина Лебедева
44 минуты назад
Сергей Соседов борется с управляющей компанией, к которой прикреплен его дом. Музыкальный критик возмущен тем, что деньги на капитальный ремонт он и его соседи исправно перечисляют каждый месяц, ремонт запланирован только через 15 лет, а здание разрушается день ото дня.
Соседов затеял борьбу с управляющей компанией
Фото: ТАССТАСС
Об этом Соседов рассказал журналистам канала НТВ.
Дом, где Сергей живет с мамой, построен в 1985 году. Въехали они туда годом позже. И с тех пор здание потихоньку приходит в негодность.
«Сейчас с нас собирают денежки на капитальный ремонт. Они уходят в фонд капремонта Москвы. У нас проблема в том, что из окон на лестничной площадке не просто дует, а там изо рта идет пар. То есть температура ноль градусов. А по закону надо, чтобы 16 градусов тепла в подъездах было. Когда мы обращаемся в управляющую компанию, то они прокладывают все поролоном, но это ничего не решает. Платим мы каждый месяц за капремонт», - приводит его слова Экспресс Газета.
Жильцы дома отдают приличные, по словам критика, суммы за непонятный капитальный ремонт, а по сути, все эти деньги уходят в никуда. Да, у мамы Сергея есть льготы, но и эту сумму фактически просто выбрасывать они не хотят. Соседов очень надеется, что при помощи телевидения, где в популярном шоу «Звезды сошлись» будет озвучена эта проблема, будет создан общественный резонанс.
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что живет вместе с матерью и они вдвоем делают всю работу по дому. По словам критика, они с мамой живут в небольшой двухкомнатной квартире - 57 «квадратов».
Шоу-бизнес,Сергей Соседов,НТВ,
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