Соседов затеял борьбу с управляющей компанией

Дом, где Сергей живет с мамой, построен в 1985 году. Въехали они туда годом позже. И с тех пор здание потихоньку приходит в негодность.

Жильцы дома отдают приличные, по словам критика, суммы за непонятный капитальный ремонт, а по сути, все эти деньги уходят в никуда. Да, у мамы Сергея есть льготы, но и эту сумму фактически просто выбрасывать они не хотят. Соседов очень надеется, что при помощи телевидения, где в популярном шоу «Звезды сошлись» будет озвучена эта проблема, будет создан общественный резонанс.