На Прохора Шаляпина напал сосед

Однако нашлись и те, кто был против установки шлагбаума. Периодически его ломают, а недовольные даже нападают на тех, кто хотел установить преграду. «Недавно приехал, сзади пристраивается машина. Я понимаю, что он хочет за мной проскочить, стою и жду. Мне сигналят, потом выскочил сосед, стали кричать и ругаться, он начал угрожать, после чего плюнул мне в лицо. Впервые в жизни харкнули прямо в » – заявил Шаляпин в эфире шоу «Звезды сошлись».