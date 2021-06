Ранее украинцы обвинили российский МИД в плагиате из-за видео What is Russia ко Дню России. Ролик What is Russia показывает самые красивые и уникальные места страны, её жителей от Крайнего Севера до Кавказа. Тут и Байкал, Москва, Петербург, Волгоград, памятники, моря, вкусные блюда и прочее. Публикацией возмутились украинцы, которые заявили, что видео является плагиатом: под ту же композицию был снят ролик об Украине.