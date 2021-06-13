Дочь Заворотнюк пожаловалась на бестактность докторов

«На неделе была у врача, просто обследование. Две женщины-врачи в кабинете. В месте, где ты вообще не ожидаешь никаких личных вопросов, начинается. «А это правда, что пишут? А то, а сё? Ой, я прям плакала, когда узнала».
Когда узнала, плакала я.
Я понимаю, когда спрашивают друзья, и очень благодарна за то, что они почти и не спрашивают, а если и делают это, то предельно тактично.
Но когда абсолютно незнакомые люди начинают задавать вопросы. Вопросы, которые мне неудобно даже озвучить вам, я чувствую себя обезьянкой в клетке. Но моя жизнь - не цирк.
Я закрытый человек и была бы моя воля, я бы абсолютно все хранила в себе, мне так легче. Порой просто хочется стать невидимкой».
«Им хочется сплетен, а для вас это внутренняя боль. Есть такие, кто лезет в душу, наплевав на мораль и принципы», «Анечка, сил Вам и терпения, а маме выздоровления».
«Мы не выходим на связь с журналистами и не появляемся в эфирах федеральных каналов, потому что нам не интересен хайп, а в первую очередь мы хотим спокойной и счастливой жизни моей мамы, остальное не важно».