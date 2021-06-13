Дочь Заворотнюк пожаловалась на бестактность докторов

Но тем не менее находятся люди, которые из праздного любопытства и ложного сочувствия пытаются получить хоть какую-то информацию у родственников звезды, не понимая, что лишь добавляют им страданий.

Дочь Заворотнюк в очередной раз столкнулась с такой ситуацией в совершенно неожиданном месте. Она проходила медобследование, а врачи устроили ей допрос с пристрастием совсем не по теме ее здоровья. Об этом Анна рассказала в инстаграме.