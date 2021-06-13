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Дочь Заворотнюк пожаловалась на бестактность докторов

Ирина Лебедева
1 час назад
Анна Заворотнюк уже несколько лет живет в состоянии стресса – девушка переживает за тяжелобольную мать, это естественно. И, как известно, семья Анны приняла решение не выносить на публику никакие подобности их личной беды.
Дочь Заворотнюк пожаловалась на бестактность докторов
Фото: InstagramInstagram
Но тем не менее находятся люди, которые из праздного любопытства и ложного сочувствия пытаются получить хоть какую-то информацию у родственников звезды, не понимая, что лишь добавляют им страданий.
Дочь Заворотнюк в очередной раз столкнулась с такой ситуацией в совершенно неожиданном месте. Она проходила медобследование, а врачи устроили ей допрос с пристрастием совсем не по теме ее здоровья. Об этом Анна рассказала в инстаграме.
«На неделе была у врача, просто обследование. Две женщины-врачи в кабинете. В месте, где ты вообще не ожидаешь никаких личных вопросов, начинается. «А это правда, что пишут? А то, а сё? Ой, я прям плакала, когда узнала».
Когда узнала, плакала я.
Я понимаю, когда спрашивают друзья, и очень благодарна за то, что они почти и не спрашивают, а если и делают это, то предельно тактично.
Но когда абсолютно незнакомые люди начинают задавать вопросы. Вопросы, которые мне неудобно даже озвучить вам, я чувствую себя обезьянкой в клетке. Но моя жизнь - не цирк.
Я закрытый человек и была бы моя воля, я бы абсолютно все хранила в себе, мне так легче. Порой просто хочется стать невидимкой».
Фолловеры написали девушке немало теплых слов поддержки. Такое поведение недопустимо, считают они.
«Им хочется сплетен, а для вас это внутренняя боль. Есть такие, кто лезет в душу, наплевав на мораль и принципы», «Анечка, сил Вам и терпения, а маме выздоровления».
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк объяснила в соцсетях, почему семья не хочет общаться с журналистами.
«Мы не выходим на связь с журналистами и не появляемся в эфирах федеральных каналов, потому что нам не интересен хайп, а в первую очередь мы хотим спокойной и счастливой жизни моей мамы, остальное не важно».
В целом, обезопасить себя от пересудов семье удалось.
Шоу-бизнес,Анна Заворотнюк,Анастасия Заворотнюк,
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