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У госпитализированной Сафоновой не нашли коронавирус

Ирина Лебедева
2 часа назад
Звезда сериала «Зимняя вишня» заслуженная артистка России Елена Сафонова попала в больницу. У нее диагностировали воспаление легких. В связи с тем, что сейчас идет резкий рост заболеваемости коронавирусом, в СМИ тут же прошла информация, что у актрисы ковид.
У госпитализированной Сафоновой не нашли коронавирус
Фото: ТАССТАСС
Однако «быстрый» диагноз не подтвердился. ПЦР-тест на CoViD-19 показал отрицательный результат. Также по анализам в крови Сафоновой есть в достаточном количестве антитела. Ранее представитель актрисы сообщала, что Сафронова «вакцинирована «Спутником V».
Сейчас Елена находится в бесковидном отделении одной из больниц и лечат ее от вирусной пневмонии, - информирует 5 Канал.
А буквально накануне, 10 июня, актер Ивар Калныньш впервые прокомментировал давно ходившие слухи о романе с Еленой Сафоновой. Пара так гармонично смотрелась вместе в фильме «Зимняя вишня», что поползли разговоры, будто у актеров роман.
Однако Калныньш заявил, что это не так. Вообще, по словам известного актера, изначально никто и подумать не мог, что фильм «Зимняя вишня» станет настолько успешным и популярным.
Елена Сафонова начала сниматься в кино в 1974 году. Первую главную роль она исполнила в 1983 году в картине «Возвращение Баттерфляй», однако всесоюзную известность ей принесла роль Ольги в фильме «Зимняя вишня», вышедшем в 1985 году.
Также она снималась в таких известных фильмах, как «Где находится нофелет?», «Очи черные», «Катала», «Такси-блюз», «Принцесса на бобах».
Шоу-бизнес,Елена Сафонова,Ивар Калныньш,Россия,
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