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Боярский о проигрыше сборной России: «это нокаут»

Ирина Лебедева
26 минут назад
Михаил Боярский раздосадован неудачей сборной России по футболу, которая потерпела поражение от команды Бельгии со счетом 0:3 в матче первого тура группового турнира чемпионата Европы. При этом знаменитый актер признает, что в данной ситуации подобный расклад был неизбежен, - сообщает ТАСС.
Боярский о проигрыше сборной России: «это нокаут»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Не надо ничего оценивать, это был закономерный проигрыш. Бельгия в несколько раз сильнее, хоть и старше. После ошибки Андрея Семенова распустились. Оборона дырявая, нападение неэффективное, замены не помогли. Хотя ребята старались и бились, болельщики старались поддержать команду, но факты – это вещь упрямая, не могём!» – сказал Боярский.
Разгромный проигрыш, по мнению актера, станет «нокаутом» для команды. И вряд ли стоит ожидать, что российским футболистам удастся переломить ситуацию. Михаил Сергеевич настроен пессимистически.
«Дай бог из группы выйти, хотя в этом тоже сомневаюсь. Думаю, что это нокаут для команды - дальше будет не мобилизация, а страх и распущенность. Ничего тут не сделаешь», - констатирует он.
Сборная России после первого тура занимает четвертое место в группе B, не набрав ни одного очка
Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал свист болельщиков сборной России в адрес бельгийских игроков за решение преклонить колено перед игрой группового этапа чемпионата Европы - 2020.
«Это не имеет никакого значения. Мы могли хоть на голову им встать, это не изменило бы результата».
Шоу-бизнес,Андрей Семенов,Михаил Боярский,СБОРНАЯ РОССИИ,ИТАР-ТАСС,Бельгия,
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