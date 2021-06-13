Боярский о проигрыше сборной России: «это нокаут»

«Не надо ничего оценивать, это был закономерный проигрыш. Бельгия в несколько раз сильнее, хоть и старше. После ошибки Андрея Семенова распустились. Оборона дырявая, нападение неэффективное, замены не помогли. Хотя ребята старались и бились, болельщики старались поддержать команду, но факты – это вещь упрямая, не могём!» – сказал Боярский.
«Дай бог из группы выйти, хотя в этом тоже сомневаюсь. Думаю, что это нокаут для команды - дальше будет не мобилизация, а страх и распущенность. Ничего тут не сделаешь», - констатирует он.
«Это не имеет никакого значения. Мы могли хоть на голову им встать, это не изменило бы результата».