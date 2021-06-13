Трофим назвал поющих блогеров «фастфудом»

«А куда от них деваться? Такое время. Но у них – своя жизнь, у меня – своя. А ведь истину никто не отменял. Поймите: если человека с самого рождения кормить фастфудом, то он знать не будет, что есть украинский борщ с пампушками или котлета по-киевски со сложным гарниром. Он так и будет свои бургеры брать и воевать за их качество. Человеческое сознание так устроено. Если он хочет употреблять бургеры, он и будет их употреблять. Блогеры сегодня выпущены, а завтра их забудут. При этом есть Pink Floyd, которые останутся на века», - считает музыкант.