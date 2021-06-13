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Трофим назвал поющих блогеров «фастфудом»

Ирина Лебедева
1 час назад
Сергей Трофимов, советский и российский автор-исполнитель песен, известен публике под псевдонимом Трофим. Артист является автором собственных хитов и выступает в жанрах русский шансон, рок, авторская песня.
Трофим назвал поющих блогеров «фастфудом»
Фото: InstagramInstagram
Трофимов вместе с дочерью Лизой был гостем шоу «Музыкалити», где также принимал участие блогер Давид Манукян. Журналисты «Собеседника» поинтересовались у Трофима, как он относится современной тенденции, когда петь начинают все более-менее известные персоны. К примеру, продукт нынешнего времени - блогеры.
«А куда от них деваться? Такое время. Но у них – своя жизнь, у меня – своя. А ведь истину никто не отменял. Поймите: если человека с самого рождения кормить фастфудом, то он знать не будет, что есть украинский борщ с пампушками или котлета по-киевски со сложным гарниром. Он так и будет свои бургеры брать и воевать за их качество. Человеческое сознание так устроено. Если он хочет употреблять бургеры, он и будет их употреблять. Блогеры сегодня выпущены, а завтра их забудут. При этом есть Pink Floyd, которые останутся на века», - считает музыкант.
В июне прошлого года Давид Манукян объявил об открытии собственного тикток-хауса под названием Super House. Сейчас на страницу Super House в TikTok подписаны 4,5 млн человек.
1 июня этого года на телеканале «Ю» вышли первые выпуски «Дома-2» с новым ведущим Давидом Манукяном. Он занял место покинувшей реалити-шоу Ольги Бузовой.
Шоу-бизнес,Давид Манукян,Сергей Трофимов,
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