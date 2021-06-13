Лысеющего бойфренда Надежды Бабкиной прооперировали

Любопытно, что до молодой артист уже не в первый раз обращается к врачам, чтобы скорректировать свою внешность. В конце прошлого года он опубликовал снимки в компрессионных колготках, а когда подписчики стали забрасывать его вопросами, объяснил: «Все хорошо. Перегородку исправлял. У нас это обязательная процедура перед операцией, чтобы тромбов не было».