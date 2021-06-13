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Стремительно лысеющего бойфренда Надежды Бабкиной прооперировали

Экспресс газета
3 часа назад
Возлюбленный артистки жаловался, что стал терять волосы. Он решил исправить эту операцию и обратился к хирургу. Результаты операции Горшечков продемонстрировал своим подписчикам.
Лысеющего бойфренда Надежды Бабкиной прооперировали
Фото: Борис КудрявовБорис Кудрявов
Молодой бойфренд 71-летней певицы Надежды Бабкиной перенес операцию по пересадке волос. В последние месяцы начинающий певец Евгений Горшечков, более известный под кличкой Женя Гор, начал стремительно лысеть. Сам мужчина связывал это с пережитым стрессом. Возлюбленный Бабкиной давно стал подумывать о хирургическом вмешательстве, чтобы вернуть себе пышную шевелюру, однако никак не мог решиться на столь ответственный шаг. В конце концов Женя преодолел страх и лег под нож хирурга. Накануне в личном блоге Горшечков показал фотографии и видео, на которых он предстает с перебинтованной головой.
«Испугался немного, но операция прошла успешно. Итак, короче. Если вы все-таки решились на такую операцию, то делайте. Есть в этом смысл! Страшно, но нормально», — объяснил Горшечков.
Любопытно, что до молодой артист уже не в первый раз обращается к врачам, чтобы скорректировать свою внешность. В конце прошлого года он опубликовал снимки в компрессионных колготках, а когда подписчики стали забрасывать его вопросами, объяснил: «Все хорошо. Перегородку исправлял. У нас это обязательная процедура перед операцией, чтобы тромбов не было».
Некоторые считают, что Евгений Горшечков решил заняться собственной внешностью на фоне сложностей с Надеждой Бабкиной. Пара уже очень давно не публикует совместных фотографий в социальных сетях, в СМИ даже пошли слухи о расставании Гора и Надежды Георгиевны. В январе стало известно, что мужчина сделал Бабкиной предложение, однако она ответила отказом.
«Живется нам и так хорошо, а мне жизненно необходима свобода. У каждого из нас есть собственное пространство», — объясняла исполнительница народных песен.
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