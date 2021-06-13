Лысеющего бойфренда Надежды Бабкиной прооперировали

Молодой бойфренд 71-летней певицы Надежды Бабкиной перенес операцию по пересадке волос. В последние месяцы начинающий певец Евгений Гор
шечков, более известный под кличкой Женя Гор, начал стремительно лысеть. Сам мужчина связывал это с пережитым стрессом. Возлюбленный Бабкиной давно стал подумывать о хирургическом вмешательстве, чтобы вернуть себе пышную шевелюру, однако никак не мог решиться на столь ответственный шаг. В конце концов Женя преодолел страх и лег под нож хирурга. Накануне в личном блоге Горшечков показал фотографии и видео, на которых он предстает с перебинтованной головой.