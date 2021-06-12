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В РПЦ поддержали Бузову

РИА "ФедералПресс"иещё 1
30 минут назад
Представитель РПЦ митрополит Иларион прокомментировал дебют Ольги Бузовой на сцене МХАТа. Руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата поддержал телеведущую.
"Театр сам решает": в РПЦ поддержали Бузову
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Театр сам решает, приглашать ли непрофессиональных актеров, если это нужно для спектакля», – сказал митрополит в эфире программы «Церковь и мир».
Он выступил в поддержку Бузовой, однако признался, что сам в театр не ходит. По словам митрополита Илариона, такое искусство не вызывает в нем отклика. Во МХАТе он был только однажды – во время исполнения собственного произведения «Страсти по Матфею».
Напомним, Ольга Бузова сыграла роль певицы кабаре и шпионки Беллы Шанталь в спектакле о молодости Сталина «Чудесный грузин».
Ранее «ФедералПресс» писал, как сама Бузова оценила свой дебют в театре. Телеведущая призналась, что выходить на сцену ей было страшно.
Шоу-бизнес,РПЦ,ФедералПресс,
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