"Театр сам решает": в РПЦ поддержали Бузову

Представитель РПЦ
митрополит Иларион прокомментировал дебют Ольги Бузовой на сцене МХАТа. Руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата поддержал телеведущую.
«Театр сам решает, приглашать ли непрофессиональных актеров, если это нужно для спектакля», – сказал митрополит в эфире программы «Церковь и мир».
Он выступил в поддержку Бузовой, однако признался, что сам в театр не ходит. По словам митрополита Илариона, такое искусство не вызывает в нем отклика. Во МХАТе он был только однажды – во время исполнения собственного произведения «Страсти по Матфею».
Напомним, Ольга Бузова сыграла роль певицы кабаре и шпионки Беллы Шанталь в спектакле о молодости Сталина «Чудесный грузин».
Ранее «ФедералПресс» писал, как сама Бузова оценила свой дебют в театре. Телеведущая призналась, что выходить на сцену ей было страшно.