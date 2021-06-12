Поклонники в восторге от "голых" фото солистки Little Big

Софья Таюрская, солистка панк-поп-рейв группы Little Big выложила в инстаграм снимки из «голой» фотосессии.

Фото: Instagram Instagram

Певица позирует и в нижнем белье, и совсем обнаженной. Таюрская в восторге от мастерства фотографа. Она написала в микроблоге:

"Рекомендую каждой женщине попробовать такую съемку, это кайф".

Поклонники оценили красоту в стиле «ню».

«Очень нежно и красиво», «Эстетично и элегантно. Нет пошлости и вульгарности. Очень женственно. Ты роскошная».

Некоторые посетовали, что не всех природа так щедро одарила. И на снимках подобной красоты не получится. Тут же в дискуссию вступили знатоки, уверив, что профессионализм снимающего и немного ретуши – и все женщины будут прекрасно выглядеть.

«Хороший ракурс + игра теней и света + красивая поза + норм фотограф и женщина даже не увидит своих недостатков», «Вы же понимаете, что на деле там и складочки, и целлюлитик, как и у всех земных женщин».

Певица Софья Таюрская дала большое интервью телеведущей Ксении Собчак в рамках YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!". Артистка призналась, что уже более десяти лет находится в постоянном процессе похудения.

Впервые исполнительнице удалось сбросить лишние килограммы в студенческие годы, однако с тех пор она не могла похвастаться стабильностью веса. Теперь Таюрская тщательно контролирует питание и старается не пропускать занятия спортом.