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Сябитова назвала поколение Бузовой и Моргенштерна «потерянным»

Ирина Лебедева
1 час назад
Роза Сябитова поздравила своих подписчиков с Днем России. По этому поводу она разместила в инстаграме философский пост, где поразмышляла о судьбах молодежи, рожденной в 90-е годы. Поздравление получилось весьма невеселым – телесваха считает, что поколение «Бузовой и Моргенштерна» - потерянное, не имеющее смысла в жизни.
Сябитова: поколение Бузовой и Моргенштерна - «потерянное»
Фото: InstagramInstagram
«Сегодня праздник День России, и я с большим удовольствием хочу поздравить всех с этим днем.
Мы удивительная стана, и права пословица, что мы долго запрягаем, но быстро ездим. Поэтому, наверное, на протяжении многих лет День России воспринимался как просто дополнительный выходной, но сейчас, когда просыпается наш патриотизм, как принадлежность к своей Родине, он становится своим – родным, что придаёт силы и веру в завтрашний день.
Единственное, что расстраивает, это то, что «творит» поколение наших детей, родившихся в 90-тые. Они – потерянное поколение, потому что выросли на обломках революций и больших реформ. Это дети, не нашедшие смысл жизни, и в этом есть наша вина (взрослых)».
Сябитова огорчена, что молодежь выроста с установкой, что «важно в этой жизни лишь то, сколько ты зарабатываешь»
«В России «выпало из обоймы» поколение, выросшее в 90-х, когда было очевидно, что к прошлому возврата нет, будущее ничего не обещало, а политическими и общественными процессами откровенно и беззастенчиво правили деньги».
Роза призвала старшее поколение все-таки объяснить детям, пусть уже и взрослым, что есть и иные, вечные, настоящие ценности.
И задала вопрос подписчикам:
«А вы считаете, поколение Бузовой и Моргенштерна, потерянным?»
Подписчики поддержали телеведущую, хоть и не полностью.
«Считаю, просто поколением " заблудшим"... И тем не менее, есть прекрасные передачи на ТВ, где можно увидеть таланты, умников и умниц. За этими детьми будущее! Значит страна живёт и выживет!!!! А эти персонажи уйдут так же быстро, как и появились», «Пока у них нет своих детей, будут такими, какие они есть. Но страна состоит, не только из них. А пена всегда была, во все времена...»
Ранее телеведущая Роза Сябитова назвала курортные романы «отдушиной в серой жизни». В комментарии к ее посту в Instagram пришли недовольные пользователи, которые решили, что ведущая «пропагандирует» аморальные вещи.
Шоу-бизнес,Роза Сябитова,Россия,
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