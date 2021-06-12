Сябитова: поколение Бузовой и Моргенштерна - «потерянное»

«Сегодня праздник День России, и я с большим удовольствием хочу поздравить всех с этим днем.
Мы удивительная стана, и права пословица, что мы долго запрягаем, но быстро ездим. Поэтому, наверное, на протяжении многих лет День России воспринимался как просто дополнительный выходной, но сейчас, когда просыпается наш патриотизм, как принадлежность к своей Родине, он становится своим – родным, что придаёт силы и веру в завтрашний день.
Единственное, что расстраивает, это то, что «творит» поколение наших детей, родившихся в 90-тые. Они – потерянное поколение, потому что выросли на обломках революций и больших реформ. Это дети, не нашедшие смысл жизни, и в этом есть наша вина (взрослых)».
«В России «выпало из обоймы» поколение, выросшее в 90-х, когда было очевидно, что к прошлому возврата нет, будущее ничего не обещало, а политическими и общественными процессами откровенно и беззастенчиво правили деньги».
«А вы считаете, поколение Бузовой и Моргенштерна, потерянным?»
«Считаю, просто поколением " заблудшим"... И тем не менее, есть прекрасные передачи на ТВ, где можно увидеть таланты, умников и умниц. За этими детьми будущее! Значит страна живёт и выживет!!!! А эти персонажи уйдут так же быстро, как и появились», «Пока у них нет своих детей, будут такими, какие они есть. Но страна состоит, не только из них. А пена всегда была, во все времена...»