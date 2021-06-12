Утерянный в аэропорту багаж Калашникова оценила в 3,5 млн

Калашникова лишилась недешевых платьев и костюмов и нескольких пиджаков Balmain, ценой примерно 300 тысяч рублей за один. Пропали и брендовые сумки по 250 тысяч рублей каждая. И фирменные фен, утюжок, отпариватель, стайлер и много других ценных и полезных вещей.