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Утерянный в аэропорту багаж Калашникова оценила в 3,5 млн

Ирина Лебедева
42 минуты назад
Певица и модель Анна Калашникова не смогла вылететь из Санкт-Петербурга на коммерческое мероприятие, куда ее пригласили поработать за гонорар. Звезда побывала на Петербургском международном экономическом форуме, собиралась лететь выступать, но обстоятельства сложились иначе. Самолет так и не вылетел, рейс много раз переносили, а затем вовсе отменили, да еще и потеряли багаж.
Утерянный в аэропорту багаж Калашникова оценила в 3,5 млн
Фото: InstagramInstagram
Эта неприятная история произошла несколько дней назад. Но на данный момент багаж так и не нашли, - информирует teleprogramma.pro. По словам пострадавшей, там было много дорогих нарядов, а также всяческая техника для ухода за ними.
Калашникова лишилась недешевых платьев и костюмов и нескольких пиджаков Balmain, ценой примерно 300 тысяч рублей за один. Пропали и брендовые сумки по 250 тысяч рублей каждая. И фирменные фен, утюжок, отпариватель, стайлер и много других ценных и полезных вещей.
Анна не сообщила, страховала ли она отдельно свой багаж. Если нет, то, если багаж все-таки не найдется, ей выплатят положенную по закону достаточно небольшую сумму.
Знаменитость призналась, что очень боится наступления нового карантина. «Во время пандемии можно было зарабатывать только благодаря съемкам. И то совсем немного. При этом никто не хочет понимать, какие у звезд расходы. У меня, например, ипотека 16 миллионов. Несколько лет назад я взяла квартиру в центре Москвы. Она стоила 40 миллионов рублей. Больше половины я выплатила, а как платить оставшуюся часть, если нет работы? Очень боюсь остаться без дохода», — рассказала она журналистам издания «Собеседник».
Шоу-бизнес,Анна Калашникова,ИД "Собеседник",Санкт-Петербург,
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