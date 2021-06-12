Утерянный в аэропорту багаж Калашникова оценила в 3,5 млн

Знаменитость призналась, что очень боится наступления нового карантина. «Во время пандемии можно было зарабатывать только благодаря съемкам. И то совсем немного. При этом никто не хочет понимать, какие у звезд расходы. У меня, например, ипотека 16 миллионов. Несколько лет назад я взяла квартиру в центре Москвы. Она стоила 40 миллионов рублей. Больше половины я выплатила, а как платить оставшуюся часть, если нет работы? Очень боюсь остаться без дохода», — рассказала она журналистам издания «Собеседник».