Буйнов и Кузьмин попали в больницу с коронавирусом

Его заболевание началось с отита, который певец получил на юге. Видимо, ослабленный организм не смог сопротивляться вирусу, и болезнь перешла на легкие. В том, что заболел, Александр винит себя – перестал соблюдать меры предосторожности.

Буйнов объяснил, что он упустил ситуацию и не отследил, когда в организме не осталось антител. И посоветовал всем своим подписчикам внимательно следить за этим, а также обязательно сделать прививки.