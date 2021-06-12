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Буйнов и Кузьмин попали в больницу с коронавирусом

Ирина Лебедева
1 час назад
Александр Буйнов и Владимир Кузьмин почти одновременно госпитализированы в военную больницу с диагнозом «коронавирус». Об этом Буйнов написал в микроблоге инстаграма.
Его заболевание началось с отита, который певец получил на юге. Видимо, ослабленный организм не смог сопротивляться вирусу, и болезнь перешла на легкие. В том, что заболел, Александр винит себя – перестал соблюдать меры предосторожности.
«Народ расслабился, - нафиг маски и прочие штуки. Я-тоже. Получил на юге отит среднего уха, потом все классически спустилось через нос в горло и в легкие. И эта дрянь нашла меня.
А как-же прививка, которую я делал в марте? Да,если бы не она, лежал бы сейчас в реанимации под ИВЛ !!Так сказал Главный врач военного госпиталя в Одинцово.
Как видите условия просто по высшему классу, и, кстати такие боксы здесь у всех ,с отдельным входом-выходом!
Только что оформили сюда где-то рядом Володю Кузьмина, выздоравливай, друг!»
Буйнов объяснил, что он упустил ситуацию и не отследил, когда в организме не осталось антител. И посоветовал всем своим подписчикам внимательно следить за этим, а также обязательно сделать прививки.
«Пропустил момент, когда антител не осталось, следите за этим!! Не болейте, любите себя и своих родных и спасибо Армии родной за работу и заботу! Ребята, не доводите до Лок-Дауна, прививайтесь, плиз! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!!»
Сам Александр Буйнов пережил многое: в 2011 году у него обнаружили рак предстательной железы. Певцу удалось справиться с болезнью благодаря стараниям врачей и желанию жить. После оглашения диагноза он решил не унывать и вдохновлять других людей на борьбу с недугами. «Жизнь на этом не заканчивается. Это не приговор», – объяснял журналистам Буйнов.
Шоу-бизнес,Видео,Владимир Кузьмин,Александр Буйнов,
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