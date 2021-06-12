Буйнов и Кузьмин попали в больницу с коронавирусом

«Народ расслабился, - нафиг маски и прочие штуки. Я-тоже. Получил на юге отит среднего уха, потом все классически спустилось через нос в горло и в легкие. И эта дрянь нашла меня.
А как-же прививка, которую я делал в марте? Да,если бы не она, лежал бы сейчас в реанимации под ИВЛ !!Так сказал Главный врач военного госпиталя в Одинцово.
Как видите условия просто по высшему классу, и, кстати такие боксы здесь у всех ,с отдельным входом-выходом!
Только что оформили сюда где-то рядом Володю Кузьмина, выздоравливай, друг!»
«Пропустил момент, когда антител не осталось, следите за этим!! Не болейте, любите себя и своих родных и спасибо Армии родной за работу и заботу! Ребята, не доводите до Лок-Дауна, прививайтесь, плиз! ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!!»