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Макееву осудили в сети за эксплуатацию домашнего персонала

Ирина Лебедева
16 минут назад
Анастасия Макеева подверглась хейтерской атаке из-за объявления по поиску домработницы. Она разместила в инстаграме пост о том, что ее прежняя помощница по дому вынуждена уехать на родину по семейным обстоятельствам, и место вакантно.
Макееву осудили в сети за эксплуатацию домашнего персонала
Фото: InstagramInstagram
«Наташа, которая проработала у меня 12 лет, уезжает по причине нездоровья своего папы в Украину, и я осиротела. В общем, ищу новую домработницу. Необходима женщина, имеющая опыт работы по дому, управляться с гардеробом, уход за животными. Ведение хозяйства и главное проживание в районе Сокольники, ВДНХ, Бульвар Рокоссовского. Не обременённую малыми детьми. Занятость полная с 4 плавающими выходными в месяц», - написала она в микроблоге.
Тут же девушке начали объяснять, что объем работы, которые она описала в объявлении, не соответствует предложенной заработной плате вообще и никак. И что она эксплуатирует людей, вынужденных трудиться за копейки без законных выходных.
Актрисе пришлось вычистить страницу и закрыть комментарии.
В сторис Анастасия ответила своим недоброжелателям.
"Друзья мои, как же вы меня огорчаете. Быть настолько бестактными! Но даже под невинным постом про объявление поиска домработницы вы пишите такое, что просто думаешь: "Офигеть". Вы, зарабатывающие максимум 20-30 тысяч в месяц, рассуждаете, что надо, оказывается, за уборку людям платить по 150 тысяч в месяц. А где их заработать? Расскажите мне! Лично я зарабатываю в театре весьма скромные деньги".
23 мая 39-летняя Анастасия Макеева вышла замуж за своего возлюбленного Романа Малькова. 29 мая Анастасия и Роман обвенчались. Актриса сообщила, что очень нервничала перед свадьбой и венчанием, около двух недель спала не больше 3 часов в сутки, а также держала пост и причащалась.
В один прекрасный момент Анастасия проснулась без голоса и поняла, что вообще не может говорить.
Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,Украина,
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