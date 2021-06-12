Макееву осудили в сети за эксплуатацию домашнего персонала

«Наташа, которая проработала у меня 12 лет, уезжает по причине нездоровья своего папы в Украину, и я осиротела. В общем, ищу новую домработницу. Необходима женщина, имеющая опыт работы по дому, управляться с гардеробом, уход за животными. Ведение хозяйства и главное проживание в районе Сокольники, ВДНХ, Бульвар Рокоссовского. Не обременённую малыми детьми. Занятость полная с 4 плавающими выходными в месяц», - написала она в микроблоге.
"Друзья мои, как же вы меня огорчаете. Быть настолько бестактными! Но даже под невинным постом про объявление поиска домработницы вы пишите такое, что просто думаешь: "Офигеть". Вы, зарабатывающие максимум 20-30 тысяч в месяц, рассуждаете, что надо, оказывается, за уборку людям платить по 150 тысяч в месяц. А где их заработать? Расскажите мне! Лично я зарабатываю в театре весьма скромные деньги".