Собчак выложила в сеть пародию на рассерженного Киркорова

«Лунатики, вы откуда взялись? Некоторые тут возомнили, что они на ковчеге, а в действительности являются тварями, которым даже не находятся пары. Пока вы учились, я сидел у костра! Профессиональным срачем владею лучше, чем Малышева — умением обрезания! Ох, как вам всем аукнется, когда Дава станет новым Стиви Уандером, а Моргенштерн будет чистить его «Ролексы». В мире, где великого Даву уничтожают, а Моргенштерна превозносят, даже мне стыдно находиться. Исключаю токсичных людей из своего общества и всегда буду против дискриминации, основанной на зависти молодым гениальным артистам — таким как Дава!», - изобразила она рассерженного Филиппа.