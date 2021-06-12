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Собчак выложила в сеть пародию на рассерженного Киркорова

Ирина Лебедева
57 минут назад
В отечественном шоу-бизнесе серьезный конфликт с непредсказуемыми пока последствиями. Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина нелицеприятно высказалась о некоторых отечественных звездах, в том числе – о Киркорове и Манукяне, употребив слова «цирк уродов».
Филипп такого не простил, и, в свою очередь, записал ролик, где он в резкой форме обвинил Крапивину в двойных стандартах и эгоизме.
Ксения Собчак не упустила момента и на волне общего интереса к теме записала и выложила собственный ролик – некую пародию на монолог Киркорова.
«Лунатики, вы откуда взялись? Некоторые тут возомнили, что они на ковчеге, а в действительности являются тварями, которым даже не находятся пары. Пока вы учились, я сидел у костра! Профессиональным срачем владею лучше, чем Малышева — умением обрезания! Ох, как вам всем аукнется, когда Дава станет новым Стиви Уандером, а Моргенштерн будет чистить его «Ролексы». В мире, где великого Даву уничтожают, а Моргенштерна превозносят, даже мне стыдно находиться. Исключаю токсичных людей из своего общества и всегда буду против дискриминации, основанной на зависти молодым гениальным артистам — таким как Дава!», - изобразила она рассерженного Филиппа.
И в завершение сделала попытку примирения, сказал, что любит и Крапивину, и Киркорова, и призывает прекратить сору.
YouTube
Недавно Ксения Собчак показала пародию на Ольгу Бузову, сыгравшую в спектакле «Чудесный грузин» во МХАТе имени Горького. Собчак предстала в образе Бузовой-актрисы на «секретной репетиции» спектакля. В сценке, показанной в рамках Youtube-шоу «Осторожно, новости», Собчак изображает Бузову сидящей в клетке.
Шоу-бизнес,Видео,Нателла Крапивина,Светлана Лобода,Ксения Собчак,Ольга Бузова,
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