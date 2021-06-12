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Боярский дал обещание съесть свою шляпу, если Россия победит на Евро

Газета.Ru
13 минут назад
Народный артист РСФСР Михаил Боярский пообещал съесть собственную шляпу, если сборная России выиграет чемпионат Европы - 2020.
Боярский съест шляпу в случае победы России на Евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Жду матча с Бельгией с опаской, потому что видел контрольные игры с Польшей и Болгарией. Никакого оптимизма на этот счет нет. Бельгия, даже с учетом потерь - одна из лучших команд в мире. Вряд ли удастся победить и Данию, где собраны игроки из "Челси", "Интера", "Милана", "Тоттенхэма"...
Вот с Финляндией, надеюсь, справимся. У этой сборной, нужно признать, нет ни опыта, ни мастерства для решения серьезных задач. Да, в 2018-м прошли Испанию. Это было чудо, но во второй раз оно не повторится. Хотя, вспомните 2004 год. В сборную Греции тоже никто не верил, а она выиграла тот турнир.
Если наши сделают то же самое, я публично признаю, что был неправ. Более того — я съем свою шляпу!" - цитирует артиста "СЭ".
Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сегодня наша команда встретится со сборной Бельгии. Начало матча — в 22.00 мск. Также на групповом этапе Евро-2020 коллектив Станислава Черчесова сыграет со сборными Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген). Ранее экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, в чем сила российской команды.
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