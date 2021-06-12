Боярский съест шляпу в случае победы России на Евро

Вот с Финляндией, надеюсь, справимся. У этой сборной, нужно признать, нет ни опыта, ни мастерства для решения серьезных задач. Да, в 2018-м прошли Испанию. Это было чудо, но во второй раз оно не повторится. Хотя, вспомните 2004 год. В сборную Греции тоже никто не верил, а она выиграла тот турнир.