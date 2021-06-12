Брухунова сообщила, что работает директором театра

Молодая супруга Евгения Петросяна активно ведет свой блог в инстаграме. Правда, значимой личной информацией она делится мало и неохотно – даже рождение ребенка скрывалось в течение длительного времени.

Фото: Instagram Instagram

Татьяна предпочитает демонстрировать свои наряды и постить фотографии тех мест, где она побывала. Обычно на прямые вопросы она отвечает уклончиво, а особо назойливых подписчиков отправляет в бан.

Накануне Брухунова выложила свою фотографию в довольно нестандартном наряде. Кеды, черное платье -то ли вечернее, то ли офисное, а сверху что-то длинное, с вышитыми цветами и бахромой.

Фолловеры даже затруднились с названием этой вещи: накидка? Кардиган? плащ? Как оказалось, это бархатный халат. Да, дорогой и фирменный- но халат. По словам Татьяны, сейчас такое модно.

«Халат, пижама - современная мода идеальна для работающих мам», - написала она.

Поклонница заинтересовалась: на какую такую работу можно прийти в халате?

«Татьяна, а кем Вы работаете?»

Брухунова ответила коротко.

«Директором театра».

Как сообщает 5 Канал, ранее было известно, что Татьяна - помощница своего звездного супруга в Театре эстрадных миниатюр, которым Петросян руководил. Очевидно, девушка получила повышение по службе.

Недавно стало известно, что Татьяна Брухунова решила зарабатывать на рекламе в соцсетях и даже разместила в ряде блогов свой прайс. Однако озвученные расценки вызвали недоумение у популярных блогеров.