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Брухунова сообщила, что работает директором театра

Ирина Лебедева
40 минут назад
Молодая супруга Евгения Петросяна активно ведет свой блог в инстаграме. Правда, значимой личной информацией она делится мало и неохотно – даже рождение ребенка скрывалось в течение длительного времени.
Брухунова сообщила, что работает директором театра
Фото: InstagramInstagram
Татьяна предпочитает демонстрировать свои наряды и постить фотографии тех мест, где она побывала. Обычно на прямые вопросы она отвечает уклончиво, а особо назойливых подписчиков отправляет в бан.
Накануне Брухунова выложила свою фотографию в довольно нестандартном наряде. Кеды, черное платье -то ли вечернее, то ли офисное, а сверху что-то длинное, с вышитыми цветами и бахромой.
Фолловеры даже затруднились с названием этой вещи: накидка? Кардиган? плащ? Как оказалось, это бархатный халат. Да, дорогой и фирменный- но халат. По словам Татьяны, сейчас такое модно.
«Халат, пижама - современная мода идеальна для работающих мам», - написала она.
Поклонница заинтересовалась: на какую такую работу можно прийти в халате?
«Татьяна, а кем Вы работаете?»
Брухунова ответила коротко.
«Директором театра».
Как сообщает 5 Канал, ранее было известно, что Татьяна - помощница своего звездного супруга в Театре эстрадных миниатюр, которым Петросян руководил. Очевидно, девушка получила повышение по службе.
Недавно стало известно, что Татьяна Брухунова решила зарабатывать на рекламе в соцсетях и даже разместила в ряде блогов свой прайс. Однако озвученные расценки вызвали недоумение у популярных блогеров.
Александра Кошкина назвала цены молодой жены Петросяна «мизерными» и предупредила, что из-за «обесценивания себя в начале пути» Брухунова и в дальнейшем не сможет продавать рекламу по нормальной цене.
Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
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