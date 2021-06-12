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Муж Бондарчук выложил фотографии скромного отдыха на море

Ирина Лебедева
1 час назад
Светлана Бондарчук с супругом и падчерицей отдыхает на море. Фотоотчет с морского побережья Сергей Харченко выложил в инстаграме. Судя по снимкам, отдыхает звездная пара весьма скромно.
Бондарчук отдохнула в Крыму на одном лежаке с дочерью
Фото: InstagramInstagram
Сергей не запечатлел ни бассейнов с лазоревой водой, ни экзотических растений. На фото – галечный пляж и бетонный волнорез с надписью «Прыгать с буны запрещено!». Правда, на заднем фоне фотографии запечатлен некто в ластах, собирающийся данный запрет нарушить.
У Светланы и девочки – один пластиковый лежак на двоих.
Хотя Харченко и не сообщил, куда именно они выбрались погреться на солнышке, подписчики опознали локацию.
«Прекрасный Гурзуф».
Фолловеры удивились, почему Бондарчук и Харченко выбрали такое малопрезентабельное место. И начали упражняться в остроумии.
«Мальдивы уже не те», «Пейзажик еще тот», «Я бы удивилась, увидев вас на пляже. Решила бы- похожа просто».
Телеграм-канал Только никому тоже не прошел мимо такой новости. Было высказано предположение, что брак с Харченко приблизил Бондарчук к реалиям жизни обычных российских граждан
«Удачно выйти замуж тоже надо уметь. Впрочем, к черту снобизм! Цены на отдых в Крыму да при закрытой Турции сейчас такие, что не каждый может себе даже битый пластиковый шезлонг на гальке позволить. Интересно, Светлана Бондарчук с мужем и падчерицей живут в съемной комнате в доме, на котором висит объявление от руки «жильё у море»? Романтика »
Светлана ранее опубликовала в Instagram видео, на котором предстала в кресле стилиста с короткой стрижкой и рыжими волосами. Комментаторы отметили, что с короткими волосами Бондарчук стала выглядеть старше.
Шоу-бизнес,Сергей Харченко,Светлана Бондарчук,
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