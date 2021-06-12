Бондарчук отдохнула в Крыму на одном лежаке с дочерью

Светлана Бондарчук с супругом и падчерицей отдыхает на море. Фотоотчет с морского побережья Сергей Харченко выложил в инстаграме. Судя по снимкам, отдыхает звездная пара весьма скромно.

Фото: Instagram Instagram

Сергей не запечатлел ни бассейнов с лазоревой водой, ни экзотических растений. На фото – галечный пляж и бетонный волнорез с надписью «Прыгать с буны запрещено!». Правда, на заднем фоне фотографии запечатлен некто в ластах, собирающийся данный запрет нарушить.

У Светланы и девочки – один пластиковый лежак на двоих.

Хотя Харченко и не сообщил, куда именно они выбрались погреться на солнышке, подписчики опознали локацию.

«Прекрасный Гурзуф».

Фолловеры удивились, почему Бондарчук и Харченко выбрали такое малопрезентабельное место. И начали упражняться в остроумии.

«Мальдивы уже не те», «Пейзажик еще тот», «Я бы удивилась, увидев вас на пляже. Решила бы- похожа просто».

Телеграм-канал Только никому тоже не прошел мимо такой новости. Было высказано предположение, что брак с Харченко приблизил Бондарчук к реалиям жизни обычных российских граждан