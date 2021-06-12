Бородина отказалась рассказывать о семейных проблемах

В СМИ и социальных сетях сейчас много пишут о том, что в семье телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова серьезные проблемы. Обсуждают раздельный отдых супругов, и некоторые особенно дотошные пользователи интернета якобы даже вычислили девушку, которой заинтересовался супруг телезвезды, - сообщает 5 Канал.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сам Омаров выложил в инстаграм видеоролики, где намекнул на серьезные проблемы. Он, в частности, заявил, что из-за нервного стресса стал хуже соображать.

Бородина до последнего времени отмалчивалась и не отвечала на вопросы поклонников. Те же, несмотря ни на что, писали посты в поддержку своей любимицы. И вот в сторис инстаграма она все же решила объяснить, почему выбрала тактику молчания по личной теме.

Ксения поблагодарила всех, кто переживает за нее – добрые посты фолловеров, по ее словам, дают очень сильную поддержку. Но при этом отметила, что она в норме и вполне способна справиться с любой сложной ситуацией. А выносить на всеобщее обозрение семейные дрязги просто не считает нужным.

«Я много раз говорила в интервью, что личные вещи не выношу на всеобщее обозрение — всему свое время. Прошу войти в мое положение и не переживать. Все отлично! Вы же знаете меня, ну как может быть по-другому», - сказала она.

А сейчас самое лучшее для нее – обрести покой и не углубляться в ненужные подробности.

«Все читаю, все чувствую Спасибо огромное за поддержку, но пока хочется уйти в тень».