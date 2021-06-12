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Наталия Орейро в кокошнике записала поздравление с Днем России

ТК «Звезда»иещё 6
36 минут назад
Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро сняла видео, в котором поздравила граждан РФ с Днем России. Запись разместило на своей странице в соцсети Twitter посольство РФ в Аргентине.
Наталия Орейро поздравила россиян с Днем России
Фото: Anatoly Lomokhov Global Look PressAnatoly Lomokhov Global Look Press
В праздничном ролике артистка призналась в любви и теплых чувствах к стране. На Орейро в этот момент был надет кокошник.
«Россия для меня - тоже Родина», - поделилась латиноамериканская звезда.
Ранее исполнительница рассказывала, что привязанность к России она ощутила еще до первого визита в страну. Она отметила, что сама похожа на русских женщин как именем, так и внешностью, и даже душой.
Шоу-бизнес,Наталия Орейро,Россия,Аргентина,
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