Наталия Орейро поздравила россиян с Днем России

В праздничном ролике артистка призналась в любви и теплых чувствах к стране. На Орейро в этот момент был надет кокошник.

Ранее исполнительница рассказывала, что привязанность к России она ощутила еще до первого визита в страну. Она отметила, что сама похожа на русских женщин как именем, так и внешностью, и даже душой.