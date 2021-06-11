Пугачева оплатила памятник на могиле Шаинского

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Автор песен «Улыбка» и «Голубой вагон» скончался в 2017 году в возрасте 92 лет. Композитора похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

В последние годы жизни Шаинский боролся с онкологическим заболеванием, семья артиста погрязла в долгах и не могла оплатить установку памятника, достойного памяти народного артиста РСФСР.

Кроме того, последняя жена композитора и его дочь живут в США и не могут ухаживать за могилой на постоянной основе.

Певица Алла Пугачева решила помочь семье Владимира Шаинского и финансировала установку памятника на его могиле.

По информации издания «Слово и дело», Примадонна перечислила семье композитора 2 млн рублей.

Открытие памятника состоялось 10 июня. Надгробие выполнено из гранита и белого мрамора. Нижняя часть выполнена в виде пианино. Верхняя представляет из себя мраморную плиту с фотографией композитора, его именем и датами жизни, исполненными в позолоте.