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Пугачева оплатила памятник на могиле Шаинского

Вероника Полынина
34 минуты назад
Алла Пугачева оплатила памятник на могиле композитора Владимира Шаинского.
Пугачева оплатила памятник на могиле Шаинского
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Автор песен «Улыбка» и «Голубой вагон» скончался в 2017 году в возрасте 92 лет. Композитора похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
В последние годы жизни Шаинский боролся с онкологическим заболеванием, семья артиста погрязла в долгах и не могла оплатить установку памятника, достойного памяти народного артиста РСФСР.
Кроме того, последняя жена композитора и его дочь живут в США и не могут ухаживать за могилой на постоянной основе.
Певица Алла Пугачева решила помочь семье Владимира Шаинского и финансировала установку памятника на его могиле.
По информации издания «Слово и дело», Примадонна перечислила семье композитора 2 млн рублей.
Открытие памятника состоялось 10 июня. Надгробие выполнено из гранита и белого мрамора. Нижняя часть выполнена в виде пианино. Верхняя представляет из себя мраморную плиту с фотографией композитора, его именем и датами жизни, исполненными в позолоте.
Владимир Шаинский умер в ночь на 25 декабря 2017 года. Последние годы композитора прошли в США – там он жил с 2004 года.
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