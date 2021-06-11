Разговаривай нормально: Дава "построил" участницу "Дома-2"

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Не так давно Манукян стал вести реалити-шоу «Дом-2». Поначалу Дава производил на участников исключительно положительное впечатление, однако довольно скоро у него произошел первый конфликт.

Под горячую руку Даве попалась участница реалити Кристина Лясковец. Во время очередного собрания на «лобном месте» она решила поделиться своими сомнениями относительно перспектив отношений с другим участником «Дома-2» Глебом Малмыгиным.

«Он мне нравится. Что вы еще от меня хотите услышать? Что мне нужно сказать? Вы объясните, я скажу. Я пришла сюда, чтобы узнать его. Но у меня нет никаких чувств пока», - заявила Кристина.

По какой-то причине эти слова вывели Давида Манукяна из себя.

«Какой тогда смысл твоего нахождения здесь? Мы здесь обсуждаем отношения. Ты пришла сюда, чтобы выпендриваться? Если нет, то разговаривай нормально. Я не понимаю разговоров в таком тоне», - ответил Манукян.

На этом перепалка прекратилась. Лясковец не ответила ведущему, а он переключился на других участников.