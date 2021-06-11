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Разговаривай нормально: Дава "построил" участницу "Дома-2"

Вероника Полынина
51 минуту назад
Блогер, певец и телеведущий Давид Манукян вышел из себя на «лобном месте» в «Доме-2», сообщает «Экспресс-газета».
Разговаривай нормально: Дава "построил" участницу "Дома-2"
Фото: РамблерРамблер
Не так давно Манукян стал вести реалити-шоу «Дом-2». Поначалу Дава производил на участников исключительно положительное впечатление, однако довольно скоро у него произошел первый конфликт.
Под горячую руку Даве попалась участница реалити Кристина Лясковец. Во время очередного собрания на «лобном месте» она решила поделиться своими сомнениями относительно перспектив отношений с другим участником «Дома-2» Глебом Малмыгиным.
«Он мне нравится. Что вы еще от меня хотите услышать? Что мне нужно сказать? Вы объясните, я скажу. Я пришла сюда, чтобы узнать его. Но у меня нет никаких чувств пока», - заявила Кристина.
По какой-то причине эти слова вывели Давида Манукяна из себя.
«Какой тогда смысл твоего нахождения здесь? Мы здесь обсуждаем отношения. Ты пришла сюда, чтобы выпендриваться? Если нет, то разговаривай нормально. Я не понимаю разговоров в таком тоне», - ответил Манукян.
На этом перепалка прекратилась. Лясковец не ответила ведущему, а он переключился на других участников.
Напомним, что на первый эфир в «Доме-2» Манукян пришел с подарками — раздал всем популярные сегодня у подростков антистресс-игрушки Pop It.
Шоу-бизнес,Давид Манукян,Экспресс-газета,
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