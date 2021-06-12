Дочь Началовой стала победительницей в финале фестиваля

Дочь Началовой стала победительницей в финале Международного фестиваля-конкурса
Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина выиграла в финале Международного фестиваля-конкурса «Золотое сечение» в номинации «Эстрадный вокал». Ей вручили престижный диплом Гран-при.
Фотографию опубликовали в Instagram
в ее фан-аккаунте. Ранее снимок разместила бабушка Веры Алдониной, Таисия Началова.
Веру Алдонину стали поздравлять в Сети, говоря, что она очень талантливая и красивая девушка. Также поклонники пожелали ей успехов в жизни.
Вера Алдонина родилась в 2006 году. Ее мать – певица Юлия Началова, а отец - футболист Евг
ений Алдонин.
Юлия ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. В течение нескольких лет она боролась с подагрой. Данное заболевание является опасным, поскольку вызывает серьезные осложнения. Началова умерла от остановки сердца, которая была спровоцирована заболеванием. Артистка также страдала сахарным диабетом.
Также стало известно, что семья покойной певицы Юлии Началовой не могла продать ее квартиру в элитном московском жилом комплексе. С начала 2021 года квартира площадью 167,5 кв. м стала дешевле на 3 млн рублей. В среднем аналогичные квартиры в этом же жилом комплексе стоят на 20 млн рублей дешевле.