Дочь Началовой стала победительницей в финале фестиваля

Дочь Началовой стала победительницей в финале Международного фестиваля-конкурса

Фото: РИА Новости РИА Новости

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина выиграла в финале Международного фестиваля-конкурса «Золотое сечение» в номинации «Эстрадный вокал». Ей вручили престижный диплом Гран-при.

Фотографию опубликовали в Instagram в ее фан-аккаунте. Ранее снимок разместила бабушка Веры Алдониной, Таисия Началова.

Веру Алдонину стали поздравлять в Сети, говоря, что она очень талантливая и красивая девушка. Также поклонники пожелали ей успехов в жизни.

Вера Алдонина родилась в 2006 году. Ее мать – певица Юлия Началова, а отец - футболист Евг ений Алдонин.

Юлия ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. В течение нескольких лет она боролась с подагрой. Данное заболевание является опасным, поскольку вызывает серьезные осложнения. Началова умерла от остановки сердца, которая была спровоцирована заболеванием. Артистка также страдала сахарным диабетом.