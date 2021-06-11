Лобода высказалась после конфликта с Киркоровым

Певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram кадры своего выступления на церемонии «Муз-ТВ» и объяснила, что ее номер был отсылкой к теме присутствия женщины на фреске «Тайная вечеря».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Несколько дней назад Филипп Киркоров заявил о плагиате в номере Лободы. Так певец ответил продюсеру Нателле Крапивиной . Она назвала появление Киркорова с Давой на премии «паноптикумом в чистом виде» и добавила, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки».

Также Крапивина заявила, что Лобода - самая крутая артистка, сделавшая номер, «до которого всему шоу-бизнесу еще как Роскосмосу до Илона Маска».

«Может, к счастью, многим артистам далеко до вас, потому что так честно воровать номера других артистов, плагиатить < > Девочки, где вы учились - я преподавал», - так ответил ей Киркоров.

Он назвал Крапивину «человеком двойных стандартов», который «теряет хватку». Также певец опубликовал ролик, в котором показал похожие моменты в выступлениях Бейонсе и Лободы.

Лобода подчеркнула, что тема женщины на «Тайной вечере» - «уже несколько веков волнует самые пытливые умы» и становится основной книг, театральных постановок и музыкальных шоу.

«Дэн Браун, Бейонсе, Ариана Гранде- вот лишь несколько современников, коснувшихся в своём творчестве этой сакральной темы», - написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).