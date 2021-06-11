Безруков посмеялся над Бузовой

Актер Сергей Безруков в ходе подведения итогов третьей «Фабрики Станиславского» посмеялся над певицей Ольгой Бузовой, получившей роль во МХАТе в постановке «Чудесный грузин».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Когда он выступал на сцене, в зале периодически начинали смеяться. Видео актёр опубликовал в своём Instagram

Безруков поблагодарил присутствующих за то, что выбрали «Фабрику Станиславского», а не МХАТ имени Горького», намекая на участие Бузовой в спектакле.

Он также подчеркнул, что не хочет произносить фамилии того, о ком идёт речь.

«Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас. И с какой надеждой он смотрит на нашу «Фабрику». Как мы его упомянули. Он, наверное, говорит: «Хоть эти не подкачали», - подчеркнул Безруков.

Он также в подписи под видео пошутил на эту тему, заявив о «жесточайшей и неравноценной конкуренции».

Константин Станиславский был актером, режиссёром, педагогом. Он является основателем МХАТа и театральной школы по своей системе.