Безруков посмеялся над Бузовой

Актер Сергей Безруков в ходе подведения итогов третьей «Фабрики Станиславского» посмеялся над певицей Ольгой Бузовой, получившей роль во МХАТе в постановке «Чудесный грузин».
Когда он выступал на сцене, в зале периодически начинали смеяться. Видео актёр опубликовал в своём Instagram
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Безруков поблагодарил присутствующих за то, что выбрали «Фабрику Станиславского», а не МХАТ имени Горького», намекая на участие Бузовой в спектакле.
Он также подчеркнул, что не хочет произносить фамилии того, о ком идёт речь.
«Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас. И с какой надеждой он смотрит на нашу «Фабрику». Как мы его упомянули. Он, наверное, говорит: «Хоть эти не подкачали», - подчеркнул Безруков.
Он также в подписи под видео пошутил на эту тему, заявив о «жесточайшей и неравноценной конкуренции».
Константин Станиславский
был актером, режиссёром, педагогом. Он является основателем МХАТа и театральной школы по своей системе.
Билетов на спектакли, в которых задействована Ольга Бузова, не осталось давно. Они пройдут 11 и 12 июня. Нельзя выкупить билеты даже у перекупщиков. Участие Ольги Бузовой в спектакле вызвало широкий резонанс.