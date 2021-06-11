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Степаненко отсудила у Петросяна один из самых ценных активов

Слово и Дело
40 минут назад
Развод звезд "Аншлага" и "Кривого зеркала" стал, пожалуй, одним из самых громких в российском шоу-бизнесе за последние годы. Тяжбы затянулись на месяцы, чтобы поделить все многомиллионное совместно нажитое имущество знаменитостей.
Степаненко отсудила у Петросяна элитную квартиру
Фото: Prt Scr youtube.com / @ Россия 1Prt Scr youtube.com / @ Россия 1
Как сообщают СМИ, Степаненко хотела получить большую долю, однако этим планам не суждено было сбыться: суд решил поделить все поровну.
Однако кое-какой ценный актив юмористке удалось получить в свое распоряжение. Речь идет об элитной квартире в Москве, площадь которой составляет 512 квадратных метров. Она располагается на 1-м Зачатьевском переулке и входит в список самой дорогой недвижимости столицы по цене за квадратный метр. Стоимость апартаментов составляет несколько сотен миллионов рублей.
Последнее заседание прошло 10 июня в Хамовническом суде Москвы. Список совместно нажитого имущества был настолько велик, что судье пришлось разбираться с супругами более пяти часов.
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