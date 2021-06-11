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Лера Кудрявцева назвала причину отказа от алкоголя

Lenta.ru
1 час назад
Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире программы «Звезды сошлись» сообщила, что не употребляет алкогольные напитки на протяжении примерно 30 лет. В выпуске, опубликованном на YouTube-канале НТВ, она также назвала причину отказа от спиртного.
На утро умирала: Кудрявцева о причине отказа от алкоголя
Фото: InstagramInstagram
Кудрявцева призналась, что, проснувшись однажды утром после вечеринки, решила навсегда исключить из жизни алкоголь и сказала себе:
«Все, больше никогда!» По словам ведущей, когда она употребляла спиртное, на следующий день она нередко чувствовала себя плохо. «Были моменты, когда я выпивала, а на утро умирала», — поделилась она.
Уже около 30 лет телеведущая не употребляет алкогольные напитки. Она уточнила, что не пьет спиртное «даже на праздниках». Гости программы, среди которых были телеведущая Аврора и актриса Наталья Бочкарева, подтвердили, что Кудрявцева говорит абсолютную правду.
Ранее Кудрявцева рассказала, что устала бороться с постоянным стрессом и чувствует себя полностью разбитой после перенесенного коронавируса. Она сообщила, что из-за своего состояния уехала из Москвы.
Шоу-бизнес,Наталья Бочкарева,Лера Кудрявцева,НТВ,
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