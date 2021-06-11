Рынска попросила подписчиков о помощи

Божена Рынска попросила защитить ее от бывшей жены покойного супруга Игоря Малашенко
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Журналистка рассказала
в Instagram, что экс-жена Малашенко «заселилась к ним в дом» и пытается их оттуда выжить.
«Друзья, нам нужна помощь. К нам в дом заселилась бывшая жена Игоря, которую он называл Гангрена. Стало плохо с сердцем няне. Не дожидаясь решения суда о порядке пользования домом, она пытается выжить нас из дома: включила не работающий камин, мы тут чуть не угорели, толкнула собаку ногой. Пытается двигать общую мебель. Перетаскивать Кровать», - написала Рынска.
По ее словам, она уже заявила в полицию о самоуправстве, однако на завтра у бывшей супруги Малашенко запланирована уборка дома с помощью клинеров, от которой дом необходимо защитить.
«Мне нужна завтра охрана. У нее есть охрана, она двигает мебель, на которой мы с Игорем 7 лет спали. ( ) Мы женщины, а тут полный дом мужчин из стана врага», - обратилась Божена к подписчикам.
Елена Малашенко - историк искусства, сотрудник ГМИИ им. Пушкина, художественный директор галереи «Манеж». Была замужем за Игорем Малашенко 20 лет, в браке родились трое детей.
В завещании Игоря Малашенко, умершего в 2019 году, указаны дети от первого брака. Божена Рынска, ставшая матерью девочки Евгении после смерти супруга, пытается отсудить долю наследства для дочери и оспаривает завещание Малашенко.