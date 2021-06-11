"Оля, ты огонь!": Собчак показала пародию на Бузову

Собчак предстала в образе Бузовой-актрисы на «секретной репетиции» спектакля.
В сценке, показанной в рамках Youtube-шоу «Осторожно, новости», Собчак изображает
Бузову сидящей в клетке. Режиссер просит ее сыграть «огонь на заводе», тушить который отправляется сам Сталин.
«Оля, ты огонь на заводе! Сталин хочет тебя потушить, но ты огонь страсти, который разгорается в его душе», - кричит режиссер.
После этого Собчак в образе Бузовой исполняет песню о Сталине на мотив «Мало половин».
Собчак также прокомментировала гонорар, который получила Бузова за участие в постановке. Согласно опубликованным в СМИ документам, экс-ведущая «Дома-2» получит за репетиции и два выхода на сцену 446 тысяч рублей.
По словам Собчак, «даже звездный состав «Гоголь-центра» получает за выход на сцену от 40 до 60 тысяч рублей.
Накануне состоялся пресс-показ спектакля «Чудесный грузин». В Сеть попали фрагменты выступления Ольги Бузовой, которые вызвали широкий резонанс у профессионального сообщества.
Так, актер Сергей Безруков в ходе подведения итогов третьей «Фабрики Станиславского» посмеялся над Бузовой. По словам Безрукова, он рад тому, что «Константин Сергеевич до этого не дожил».
Народный артист России, актер Театра имени Ленсовета Владимир Матвеев
назвал театральный дебют Бузовой провалом.