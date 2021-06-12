Подменяют на психоз: Матвеев о крике Бузовой на спектакле

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Ранее Ольга Бузова сообщила, что будет «играть и петь» в постановке МХАТа имени Горького «Чудесный грузин». Премьера назначена на 11 и 12 июня. Участие Бузовой в спектакле вызвало широкий резонанс, а билетов уже не осталось даже у перекупщиков.

Накануне во время пресс-показа Бузова исполнила романс «Не пробуждай воспоминаний», но в какой-то момент сорвалась на крик. Следующую композицию она уже пела под фонограмму.

По словам Матвеева, непрофессионально давать «петуха перед зрителями». Этим приемом пользуются те, кто «не может выдержать сценический темперамент».

«Потому что где взять силища-то душевные, поэтому подменяют это все на психоз. Это наигрышем у нас считается», - заметил он.