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Роману Ирины Шейк и Канье Уэста нашли еще одно подтверждение

Лера Букина
40 минут назад
Российскую модель Ирину Шейк и рэпера Канье Уэста застали в аэропорту Нью-Джерси. До этого они проводили время в Провансе - там они вместе отмечали его день рождения. Ходят слухи, что у пары роман. Об этом сообщает «Слово и Дело».
Роману Ирины Шейк и Канье Уэста нашли еще одно подтверждение
Фото: InstagramInstagram
В Нью-Йорк Канье и Шейк вернулись на частном самолете. Издание TMZ опубликовало снимки, на которых знаменитости находятся в аэропорту.
Как отмечается, во время отдыха они соблюдали дистанцию. Из самолета каждый выходил по очереди. Однако из аэропорта модель и рэпер уехали на одном автомобиле.
Поклонники звезд сомневаются в том, что между ними есть роман даже после того, как они провели время во Франции.
По их мнению, Канье Уэст хочет такими поступками вызвать ревность матери его четверых детей Ким Кардашьян. Напомним, что их союз распался несколько месяцев назад.
Бывшая жена Канье Уэста Ким Кардашьян поздравила музыканта в Instagram. Она написала, что будет любить его всю жизнь. Канье Уэст и Ким Кардашьян начали встречаться в 2012 году, а поженились в 2014-м. У них есть четверо детей. В феврале 2021 года пара объявила о том, что разводится.
Ирина Шейк и актер Брэдли Купер расстались еще в 2019 году. У них есть дочь по имени Лея.
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