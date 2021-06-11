Роману Ирины Шейк и Канье Уэста нашли еще одно подтверждение

Российскую модель Ирину Шейк и рэпера Канье Уэста застали в аэропорту Нью-Джерси. До этого они проводили время в Провансе - там они вместе отмечали его день рождения. Ходят слухи, что у пары роман. Об этом сообщает «Слово и Дело».

Фото: Instagram Instagram

В Нью-Йорк Канье и Шейк вернулись на частном самолете. Издание TMZ опубликовало снимки, на которых знаменитости находятся в аэропорту.

Как отмечается, во время отдыха они соблюдали дистанцию. Из самолета каждый выходил по очереди. Однако из аэропорта модель и рэпер уехали на одном автомобиле.

Поклонники звезд сомневаются в том, что между ними есть роман даже после того, как они провели время во Франции.

По их мнению, Канье Уэст хочет такими поступками вызвать ревность матери его четверых детей Ким Кардашьян . Напомним, что их союз распался несколько месяцев назад.

Бывшая жена Канье Уэста Ким Кардашьян поздравила музыканта в Instagram. Она написала, что будет любить его всю жизнь. Канье Уэст и Ким Кардашьян начали встречаться в 2012 году, а поженились в 2014-м. У них есть четверо детей. В феврале 2021 года пара объявила о том, что разводится.