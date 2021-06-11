«Хайпанули»: худрук МХАТа о спектакле с Бузовой

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Однако, по его словам, она проявила уважение к театру. Бузова даже может стать «послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса», считает Бояков.

«Конечно, мы хайпанули, безусловно. Я думаю, что здесь сработал комплект факторов. Во-первых, новый МХАТ, новая репертуарная политика. Во-вторых, Сталин как тема и, конечно, Ольга Бузова. Этот треугольник, достаточно сложный, сработал», — сообщил журналистам худрук театра.

По его словам, пьеса задаёт много этических вопросов, в частности: «Можно ли быть частью одной среды, но на самом деле работать на другую?». Ольга стала частью пьесы, так как она отлично вписалась сюжет, указал он.

Бояков также сообщил, что рассматривались и другие кандидатуры, помимо Бузовой.

Худрук театра принял окончательное решение после того, как он лично встретился с Ольгой. Бояков признался, что был сражен энергией артистки.

Как заявила телеведущая, спектакль «Чудесный грузин» является главным событием года для неё. По ее словам, на глазах журналистов ей удалось реализовалась свою мечту.

10 июня состоялся закрытый показ спектакля для прессы. В ходе выступления певица не смогла сдержать эмоций и сорвалась на крик, после чего очередную песню ей пришлось спеть