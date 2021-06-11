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Худрук МХАТа объяснил выбор Бузовой на роль в спектакле

Вечерняя Москваиещё 1
1 час назад
Телеведущую и певицу Ольгу Бузову пригласили на роль в одном из спектаклей Московского художественного академического театра имени М. Горького, поскольку звезда способна объединить высокое искусство и шоу-бизнес. Об этом рассказал художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков.
Худрук МХАТа объяснил выбор Бузовой на роль в спектакле
Фото: @buzova86@buzova86
В пятницу и субботу, 11-12 июня, в театре пройдут премьерные показы спектакля «Чудесный грузин» в постановке Ренаты Сотириади, посвященный превращению малоизвестного Иосифа Джугашвили в советского лидера Иосифа Сталина. Ольга Бузова исполняет роль Беллы Шанталь.
По словам Боякова, в спектакле, в числе прочих, ставится вопрос, можно ли быть частью одной среды, но на самом деле работать на другую — играть в политические игры, как это делает Белла Шанталь.
Именно поэтому на роль Шанталь пригласили Ольгу Бузову, поскольку она «станет послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса, рассказал худрук МХАТа.
Бояков подтвердил, что на роль Беллы Шанталь обсуждались разные кандидатуры, однако конкретных предложений кому-либо еще не поступало. Решение утвердить Бузову было принято по результатам личной встречи.
— Я увидел ее энергию, поверил, у меня возник резонанс, эмпатия, и мы сразу договорились, — цитирует Боякова ТАСС.
Ранее стало известно, что гонорар Ольги Бузовой за роль в постановке «Чудесный грузин», посвященной Иосифу Сталину, составит чуть меньше 500 тысяч рублей.
Шоу-бизнес,Рената Сотириади,Иосиф Джугашвили,Эдуард Бояков,Ольга Бузова,ИТАР-ТАСС,
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