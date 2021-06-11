«Нарушают общепринятые нормы»: Жулин о скандалах в шоу-бизнесе

«В современном мире эпатаж уже стал частью жизни. Нас давно перестало удивлять, когда некоторые знаменитости нарушают общепринятые нормы поведения и скандально высказываются. Создается впечатление, что ради привлечения внимания эпатажный человек готов пойти на все», - констатировал он.
«Эпатаж и культура вещи несовместимые», «То, что творилось на премии «МУЗ ТВ», - это антикультура, это неуважение к людям и творчеству», «По некоторым уже клиника плачет. Публичные личности ведь служат примером, на них смотрят дети и думают, что так можно», «Эпатаж, чтобы потешить свое эго, - очень смешон и непригляден», - отметили они.