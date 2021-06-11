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«Нарушают общепринятые нормы»: Жулин высказался о скандалах в шоу-бизнесе

Елена Прошина
57 минут назад
Фигурист и тренер Александр Жулин посетовал в своем Instagram, что общество давно перестало удивляться нарушению некоторыми знаменитостями общепринятых нормы поведения.
«Нарушают общепринятые нормы»: Жулин о скандалах в шоу-бизнесе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В современном мире эпатаж уже стал частью жизни. Нас давно перестало удивлять, когда некоторые знаменитости нарушают общепринятые нормы поведения и скандально высказываются. Создается впечатление, что ради привлечения внимания эпатажный человек готов пойти на все», - констатировал он.
При этом пользователи соцсети заявили, что их не устраивает поведение ряда артистов, а особенно то, что творилось в этом году на премии «МУЗ ТВ».
«Эпатаж и культура вещи несовместимые», «То, что творилось на премии «МУЗ ТВ», - это антикультура, это неуважение к людям и творчеству», «По некоторым уже клиника плачет. Публичные личности ведь служат примером, на них смотрят дети и думают, что так можно», «Эпатаж, чтобы потешить свое эго, - очень смешон и непригляден», - отметили они.
В этом году номинанты на премию «МУЗ ТВ» выглядели достаточно креативно. Так, Ольга Бузова предстала в золотой клетке в образе птицы Феникса, а Филипп Киркоров и Давид Манукян (Дава) появились вместе с толпой обнаженных по пояс мужчин. При этом Киркоров был в белом костюме, а блогер в классическом черном.
Говоря об итогах премии, телеведущий Иван Ургант предположил, что Киркоров и Манукян приехали на премию «прямо из ЗАГСа». А продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина назвала их «паноптикумом в чистом виде», и заявила, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки».
Шоу-бизнес,Давид Манукян,Нателла Крапивина,Александр Жулин,Иван Ургант,Светлана Лобода,Ольга Бузова,Филипп Киркоров,
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