В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Сети обсуждают появление Ивлеевой и Собчак в ресторане

Елена Прошина
26 минут назад
Ксения Собчак и Настя Ивлеева встретились в ресторане для обсуждения итогов Премии Муз-ТВ. Обе девушки выглядели стильно: жена Константина Богомолова — в облегающем топе на тонких бретелях, а избранница Элджея — в свободной стильной футболке.
В Сети обсуждают появление Ивлеевой и Собчак в ресторане
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ивлеева и Собчак выбрали для выхода в свет брюки. Ведущая «Орла и решки» сделала выбор в пользу укороченных черных, а экс-звезда «Дома-2» - джинс- бойфрендов из вареного денима с завышенной талией.
Как считает стилист Александр Рогов, визуально они делают человека более высоким.
«Блондинки в шоколаде», — подписала Ксения Собчак фото.
Публика стала активно обсуждать в интернете их совместное появление, поскольку для них эта ситуация не является привычной.
«Когда Ксюша выглядит лучше Насти»,
«Настя старше Ксюши выглядит»,
«Ксюша как мама Насти выглядит»,
«Хорошо все выглядят», — прокомментировали некоторые из подписчиков.
На последнем Петербургском международном экономическом форуме произошел громкий скандал с участием Ксении Собчак. Руководитель юридической компании «Троцкая и партнеры» Эльвира Троицкая подала в суд на телеведущую за оскорбительное высказывание в ее адрес – оно было записано на видео. Телеведущая подходила к красивым девушкам и задавала им вопрос: «На какую панель вы пришли?». Троицкая требует его удалить. Также она добивается осуществления запрета на использование записей и компенсации морального вреда в размере 50 миллионов рублей.
Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители