В Сети обсуждают появление Ивлеевой и Собчак в ресторане

Ксения Собчак
и Настя Ивлеева встретились в ресторане для обсуждения итогов Премии Муз-ТВ. Обе девушки выглядели стильно: жена Константина Богомолова
— в облегающем топе на тонких бретелях, а избранница Элджея — в свободной стильной футболке.
Ивлеева и Собчак выбрали для выхода в свет брюки. Ведущая «Орла и решки» сделала выбор в пользу укороченных черных, а экс-звезда «Дома-2» - джинс- бойфрендов из вареного денима с завышенной талией.
Как считает стилист Александр Рогов, визуально они делают человека более высоким.
«Блондинки в шоколаде», — подписала Ксения Собчак фото.
Публика стала активно обсуждать в интернете их совместное появление, поскольку для них эта ситуация не является привычной.
«Когда Ксюша выглядит лучше Насти»,
«Настя старше Ксюши выглядит»,
«Ксюша как мама Насти выглядит»,
«Хорошо все выглядят», — прокомментировали некоторые из подписчиков.
На последнем Петербургском международном экономическом форуме произошел громкий скандал с участием Ксении Собчак. Руководитель юридической компании «Троцкая и партнеры» Эльвира Троицкая подала в суд на телеведущую за оскорбительное высказывание в ее адрес – оно было записано на видео. Телеведущая подходила к красивым девушкам и задавала им вопрос: «На какую панель вы пришли?». Троицкая требует его удалить. Также она добивается осуществления запрета на использование записей и компенсации морального вреда в размере 50 миллионов рублей.