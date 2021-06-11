В Сети обсуждают появление Ивлеевой и Собчак в ресторане

Ивлеева и Собчак выбрали для выхода в свет брюки. Ведущая «Орла и решки» сделала выбор в пользу укороченных черных, а экс-звезда «Дома-2» - джинс- бойфрендов из вареного денима с завышенной талией.

На последнем Петербургском международном экономическом форуме произошел громкий скандал с участием Ксении Собчак. Руководитель юридической компании «Троцкая и партнеры» Эльвира Троицкая подала в суд на телеведущую за оскорбительное высказывание в ее адрес – оно было записано на видео. Телеведущая подходила к красивым девушкам и задавала им вопрос: «На какую панель вы пришли?». Троицкая требует его удалить. Также она добивается осуществления запрета на использование записей и компенсации морального вреда в размере 50 миллионов рублей.