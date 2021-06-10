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Анастасия Волочкова подала иск к Большому театру

Суть событийиещё 2
1 час назад
Балерина Анастасия Волочкова решила судиться со своим бывшим работодателем – Большим театром, на сцене которого она выступала в течение многих лет. Танцовщица все еще надеется отстоять свою пенсию.
Волочкова подала в суд на Большой театр
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Решила бороться за правду вновь, - заявила Анастасия в открытом видеообращении. - Вернее, защитить свою честь и достоинство перед беспределом, который творится в Большом театре».
Анастасия считает, что ее незаконно уволили в 2003 году. Она считает себя единственной балериной, которая выиграла суд «у этой коррупционной и беспредельной структуры» (так Волочкова называет ГАБТ). «Я свято верю, что в борьбе с этой погрязшей в беспределе структурой за справедливость у меня появятся единомышленники и те, кто будут поддерживать по-человечески», — заявила Анастасия.
Это не первый раз, когда Волочкова пытается отстоять свои права в борьбе с руководством Большого театра, примой которого когда-то была.
Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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