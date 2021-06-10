Волочкова подала в суд на Большой театр

Анастасия считает, что ее незаконно уволили в 2003 году. Она считает себя единственной балериной, которая выиграла суд «у этой коррупционной и беспредельной структуры» (так Волочкова называет ГАБТ). «Я свято верю, что в борьбе с этой погрязшей в беспределе структурой за справедливость у меня появятся единомышленники и те, кто будут поддерживать по-человечески», — заявила Анастасия.