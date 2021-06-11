Гендиректор «Ералаша» написал заявление на вдову Грачевского

После того как бессменный руководитель и идейный вдохновитель детского киножурнала скончался из-за коронавируса, началась борьба за его детище. В битву вступили его вдова и бывшая жена, защищающие интересы детей, и нынешний руководитель проекта.

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Вскоре вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская, оставшаяся одна на руках с маленьким сыном, опровергла информацию о большом наследстве, но отметила, что все получат то, что им причитается, и выразила надежду, что раздел имущества не вызовет скандалов. Но получилось все наоборот.

В марте пост генерального директора «Ералаша» занял его соучредитель Аркадий Григорян , работающий в проекте с 1998 года. Он же получил большую часть авторских прав киножурнала.

После кончины Грачевского его вдова Екатерина Белоцерковская подружилась с его бывшей женой Анной Грачевской, чтобы бороться за права своих детей. Они заявляли, что доли в киножурнале были распределены неверно.

И теперь стало известно, что Григорян написал заявление в полицию на Грачевскую и Белоцерковскую. Он сообщил, что некие лица принуждают его передать свою долю в «Ералаше» в пользу любимых женщин покойного, сообщает «Пятый канал»

Григорян отказывается давать комментарии по этому поводу, отмечая лишь, что «новости распространяются со скоростью света».

Екатерина Белоцерковская не согласна с такими обвинениями:

«Его доли там нет. Никто его ни к чему не склонял. Он пытался собрать всех наследников, но этого не получилось. Ничего не меняется», — прокомментировала она ситуацию.