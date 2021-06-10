«Пусть перед Бузовой извинится»: Соловьеву поставили ультиматум

Журналист Владимир Соловьёв хотел, чтобы в его утреннем шоу приняла участие российская певица и телеведущая Ольга Бузова . По его словам, его команда связалась с представителями Ольги, однако ему был выставлен ультиматум. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Соловьёв LIVE», передает News.ru.

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«Гражданка Бузова выдвинула нам ультиматум. Значит, было сказано: «Пусть Соловьёв сначала перед Оленькой извинится за все гадости, которые наговорил». Значит так, гражданочка, то что я говорю, я не собираюсь отзывать назад, потому что я говорю правду. Но!.. Я считаю, что у нас на сценах чего только нет, и ты уж точно ничего не сможешь ухудшить», — сказал Соловьев.

Телеведущий отметил, что у Бузовой может получиться покорить сцену МХАТа, ведь она «так старается и репетирует». Соловьев воспользовался случаем и включил своим слушателям фрагмент репетиции, на котором певица поёт вживую.

Соловьёв до эфира опубликовал у себя в Telegram аудиофайл и подписал его: «Осторожно — "расслышать“ не получится».

По мнению его подписчиков, слушать этот «кошачий вой» очень тяжело. «Те самые „звуки ада“», «Надо на будильник поставить — поднимет на раз с постели», «Надо на звонок бывшей поставить», - писали они.

После повторного запуска фрагмента зрители его утреннего шоу заявили, что «Ольга, кажется, даже не поняла, что Владимир Вольфович за неё заступился».