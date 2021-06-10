«Пусть перед Бузовой извинится»: Соловьеву поставили ультиматум

Журналист Владимир Соловьёв
хотел, чтобы в его утреннем шоу приняла участие российская певица и телеведущая Ольга Бузова
. По его словам, его команда связалась с представителями Ольги, однако ему был выставлен ультиматум. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Соловьёв LIVE», передает
News.ru.
«Гражданка Бузова выдвинула нам ультиматум. Значит, было сказано: «Пусть Соловьёв сначала перед Оленькой извинится за все гадости, которые наговорил». Значит так, гражданочка, то что я говорю, я не собираюсь отзывать назад, потому что я говорю правду. Но!.. Я считаю, что у нас на сценах чего только нет, и ты уж точно ничего не сможешь ухудшить», — сказал Соловьев.
Телеведущий отметил, что у Бузовой может получиться покорить сцену МХАТа, ведь она «так старается и репетирует». Соловьев воспользовался случаем и включил своим слушателям фрагмент репетиции, на котором певица поёт вживую.
Соловьёв до эфира опубликовал у себя в Telegram аудиофайл и подписал его: «Осторожно — "расслышать“ не получится».
По мнению его подписчиков, слушать этот «кошачий вой» очень тяжело. «Те самые „звуки ада“», «Надо на будильник поставить — поднимет на раз с постели», «Надо на звонок бывшей поставить», - писали они.
После повторного запуска фрагмента зрители его утреннего шоу заявили, что «Ольга, кажется, даже не поняла, что Владимир Вольфович за неё заступился».
Буквально недавно Соловьев вступился за певицу после оскорблений в ее адрес из-за ее участия в спектакле. По словам журналиста, тот же Даня Милохин не может похвастаться красным дипломом, в отличие от Ольги Бузовой.