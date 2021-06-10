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Пригожин извинился, что не уберёг зрителей от Бузовой во МХАТе

News.ru
35 минут назад
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что вместо Ольги Бузовой на сцене МХАТа должна была появиться его супруга Валерия. Как пишет Пятый канал именно ей предлагали сыграть в спектакле «Чудесный грузин» про Иосифа Сталина.
Пригожин извинился перед зрителями за Бузову во МХАТе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Пригожин считает, что театры не должны приглашать звёзд шоу-бизнеса в свои спектакли, чтобы привлечь новую аудиторию.
Дорогие друзья, простите меня пожалуйста, это я виноват. Это я не нашел удобные даты, чтобы Валерия сыграла роль Шанталь, — добавил он.
Продюсер уверен, что культурные учреждения должны привлекать молодых артистов, которым очень сложно пробиться на театральную сцену и найти себя.
Он привел в пример Анну Шульгину — дочь Валерии от второго брака, которая окончила институт имени Щукина. Насмотря на то, что она «потрясающая талантливая девочка», по словам Пригожина, она так и не смогла найти себя на сцене, поэтому решила отказаться от театральной карьеры.
Что касается Бузовой, продюсер восхищён её уверенностью в себе и «способностью пробивать любые стены». Однако раскритиковал политику МХАТ, на сцене которого выступали величайшие актёры, которые теперь, наверное, «переворачиваются в гробу».
Ранее российский телеведущий Владимир Соловьёв опубликовал в своём Telegram-канале аудиозапись выступления Ольги Бузовой во МХАТе со словами: «Осторожно — „расслышать“ не получится». Певческие данные популярной исполнительницы оценили и подписчики журналиста. Они нелестно высказались о Бузовой.
Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Анна Шульгина,Владимир Соловьев,
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