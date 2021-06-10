Пригожин извинился перед зрителями за Бузову во МХАТе

Пригожин считает, что театры не должны приглашать звёзд шоу-бизнеса в свои спектакли, чтобы привлечь новую аудиторию.

Продюсер уверен, что культурные учреждения должны привлекать молодых артистов, которым очень сложно пробиться на театральную сцену и найти себя.

Что касается Бузовой, продюсер восхищён её уверенностью в себе и «способностью пробивать любые стены». Однако раскритиковал политику МХАТ, на сцене которого выступали величайшие актёры, которые теперь, наверное, «переворачиваются в гробу».