"Ни папы-мэра, ни олигархов": Соловьев защитил Бузову

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Соловьев заявил, что не понимает, почему новость о том, что Бузова выйдет на сцену МХАТа имени Горького, вызвала столько негатива.

Ведущий напомнил, что Бузова окончила один из престижных петербургских вузов с красным дипломом.

Кроме того, Соловьев подчеркнул, что своим успехом телеведущая обязана только себе самой.

«Девочка тяжело работает. У нее ни тебе крестного, ни тебе папы — бывшего мэра, ни тебе мамы-сенатора, ни тебе олигархов в окружении. Девочка из очень простой небогатой семьи. И она своим трудом шла», - сказал Соловьев в эфире своего шоу «Полный контакт».

6 июня Ольга Бузова сообщила, что будет «играть и петь» в спектакле «Чудесный грузин» во МХАТе имени Горького. Премьера постановки назначена на 11 и 12 июня. За участие в спектакле Бузовой заплатят 446 тысяч рублей. 212 766 рублей из них она получит за репетиции и еще 234 044 рубля — за два выступления на сцене.