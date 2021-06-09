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«А ты нам плати»: Ангелина Вовк рассказала, почему ушла из «Спокойной ночи, малыши!»

Свободная пресса
54 минуты назад
Легендарная советская и российская телеведущая, диктора Центрального телевидения СССР Ангелина Вовк рассказала, почему в своё время была вынуждена уйти из любимой многими нашими соотечественниками передачи «Спокойной ночи, малыши!».
«А ты нам плати»: Вовк об уходе из «Спокойной ночи, малыши!»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В тот период, когда отечественное телевидение училось жить в рыночных условиях, многие программы стали закрываться: они были не рентабельными, а вкладываться в неперспективные проекты никто не хотел.
Только усилиями телезвезд некоторые из них удалось сохранить. Так, например, произошло с «Песней года», которая жива благодаря, в том числе, и Ангелине Вовк. А с программой «Спокойной ночи, малыши!» у телеведущей и вовсе вышла странная и грустная история.
Как передаёт сайт Радио «Комсомольская правда», Вовк помогла спасти телепроект, когда детское ТВ в стране фактически умирало. В 90-х у «Спокойной ночи, малыши!» просто не было денег ни на съемки, ни на зарплаты сотрудникам. Все уже были готовы к тому, что программа навсегда будет закрыта. Однако случилось чудо.
По словам телеведущей, когда она вела юбилейный вечер Сбербанка, рядом с ней оказались молодые ребята – банкиры.
«Я их спрашиваю: «Ребята, а у вас есть дети?», они отвечают: «Да!». И тут я им начала рассказывать о том, что «Спокойной ночи, малыши!» закрывают из-за финансовых трудностей», – вспоминает телеведущая.
Вовк договорилась с банкирами, что они помогут, свела их с руководством и «Спокойной ночи, малыши!» сохранили. Но вести программу её не пригласили.
На резонный вопрос, в чем дело, телеведущей прямо ответили: «А ты нам плати».
«Я даже растерялась. Ведь я привела им спонсоров, могла проценты с этого иметь, но не взяла и копейки. Я не стала разбираться, а просто ушла. Оказалась не у дел», – резюмировала Вовк.
Ранее сообщалось, что Ангелина Вовк обещала подумать о замужестве. При этом она призналась, что кандидата на руку и сердце у неё сейчас нет.
«Если подыщете мне состоятельного, желательно миллионера, то я подумаю. Но за альфонса замуж точно не пойду!», — подчеркнула телеведущая.
Шоу-бизнес,Ангелина Вовк,Сбербанк России,
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