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"Неприятная история": Noize MC повторно заразился COVID

Вероника Полынина
1 час назад
Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) повторно заразился коронавирусом. Об этом он рассказал в Instagram.
"Неприятная история": Noize MC повторно заразился COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Это очень странная и неприятная история: мы всей семьей переболели в декабре прошлого года, 17 мая я сдавал тест на антитела — у меня был положительный результат и высокий титр... В воскресенье мы играли в Иванове, на следующий день к вечеру я почувствовал себя плохо, появился сильный насморк и поднялась температура», - написал Алексеев.
По словам артиста, несмотря на то, что коронавирус редко сопровождается насморком, он решил сделать экспресс-тест, результат которого оказался положительным. Позже Noize MC провел ПЦР-тестирование, которое подтвердило наличие вируса.
Рэпер рассказал, что находится на двухнедельной самоизоляции и не сыграет ряд концертов, запланированных на это время.
Алексеев также рекомендовал провериться на коронавирус всем, кто с ним контактировал в течение последней недели.
Летом 2020 года Noize MC передал полмиллиона рублей фонду помощи медикам "Вблагодарность" для поддержки больниц Дагестана, где лечат больных коронавирусом.
Ранее в среду о заражении коронавирусом объявил другой популярный рэпер – Скриптонит. Ему также пришлось перенести выступления, которые должны были состояться в ближайшие две недели.
Шоу-бизнес,Иван Алексеев,
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