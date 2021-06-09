"Неприятная история": Noize MC повторно заразился COVID

Рэпер Noize MC ( Иван Алексеев ) повторно заразился коронавирусом. Об этом он рассказал в Instagram

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«Это очень странная и неприятная история: мы всей семьей переболели в декабре прошлого года, 17 мая я сдавал тест на антитела — у меня был положительный результат и высокий титр... В воскресенье мы играли в Иванове, на следующий день к вечеру я почувствовал себя плохо, появился сильный насморк и поднялась температура», - написал Алексеев.

По словам артиста, несмотря на то, что коронавирус редко сопровождается насморком, он решил сделать экспресс-тест, результат которого оказался положительным. Позже Noize MC провел ПЦР-тестирование, которое подтвердило наличие вируса.

Рэпер рассказал, что находится на двухнедельной самоизоляции и не сыграет ряд концертов, запланированных на это время.

Алексеев также рекомендовал провериться на коронавирус всем, кто с ним контактировал в течение последней недели.

Летом 2020 года Noize MC передал полмиллиона рублей фонду помощи медикам "Вблагодарность" для поддержки больниц Дагестана, где лечат больных коронавирусом.