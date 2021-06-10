Голубкина подколола приглашенную во МХАТ Бузову

Бузову пригласили сыграть в спектакле МХАТ «Чудесный грузин». Режиссер постановки Рената Сотириади объяснила, что Бузова - неоднозначная личность в истории страны, как и главный герой спектакля Иосиф Сталин.
Сотириади подчеркнула, что Бузова - ответственный и трудолюбивый человек, она заинтересована в проекте и брала уроки актерского мастерства.
Художественный руководитель театра Эдуард Бояков объяснил, что Бузову пригласили, так как постановке нужен был образ человека из массовой культуры. По его словам, в участии телеведущий есть и определенная доля хайпа.
Голубкина, комментируя эти новости, опубликовала фотографию со Станиславским, Владимиром Немировичем-Данченко и прифотошопленной к ним Бузовой.
«Станиславский и Немирович-Данченко обсуждают с Ольгой Бузовой приглашение во МХАТ», - отметила она.