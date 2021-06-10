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Голубкина подколола приглашенную во МХАТ Бузову

Елена Прошина
24 минуты назад
Актриса Мария Голубкина вспомнила Константина Станиславского, комментируя приглашение телеведущей Ольги Бузовой во МХАТ. Об этом рассказал News.ru со ссылкой на сторис в Instagram актрисы.
Голубкина подколола приглашенную во МХАТ Бузову
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Бузову пригласили сыграть в спектакле МХАТ «Чудесный грузин». Режиссер постановки Рената Сотириади объяснила, что Бузова - неоднозначная личность в истории страны, как и главный герой спектакля Иосиф Сталин.
Сотириади подчеркнула, что Бузова - ответственный и трудолюбивый человек, она заинтересована в проекте и брала уроки актерского мастерства.
Художественный руководитель театра Эдуард Бояков объяснил, что Бузову пригласили, так как постановке нужен был образ человека из массовой культуры. По его словам, в участии телеведущий есть и определенная доля хайпа.
Голубкина, комментируя эти новости, опубликовала фотографию со Станиславским, Владимиром Немировичем-Данченко и прифотошопленной к ним Бузовой.
«Станиславский и Немирович-Данченко обсуждают с Ольгой Бузовой приглашение во МХАТ», - отметила она.
Шоу-бизнес,Рената Сотириади,Эдуард Бояков,Мария Голубкина,Константин Станиславский,
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