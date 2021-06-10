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Дава ответил на оскорбления продюсера Лободы

Елена Прошина
1 час назад
Блогер Давид Манукян отреагировал на оскорбление со стороны продюсера певицы Светланы Лободы Нателлы Крапивиной в свой адрес, передает «Слово и Дело».
Манукян ответил на оскорбления продюсера Лободы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее Крапивина под фотографией поп-короля Филиппа Киркорова и Давида Манукяна с премии Муз-ТВ оставила комментарий, в котором написала, что «раньше таких расчленяли на шашлыки».
Киркоров, в свою очередь, заявил о схожести номера Лободы с выступлением певицы Бейонсе.
«Ребята, вы считаете такие высказывания нормой? < > Почему так много зла? Не нравится – не смотри! Человек уже систематически позволяет себе высказываться в мой адрес подобным образом. То расстрелять, то порезать на шашлыки!», — написал Дава в Instagram.
Кроме того, блогер возмутился поддержкой продюсера Лободы со стороны других людей. Дава признался, что его удивляет поведение некоторых: они смотрят его шоу и вместе с тем одобряют «желание убить человека». Он призвал людей одуматься.
Как стало известно, премия Муз-ТВ проходит проверку на гей-пропаганду из-за Давы и Киркорова, которые пришли на красную дорожку в свадебных костюмах. Дава также вручил Киркорову красную розу, как на шоу «Холостяк».
Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу предположил, что певец Филипп Киркоров и блогер Давид Манукян явились на премию «МУЗ ТВ» «прямо из ЗАГСа».
Ранее Давид Манукян около года встречался с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.
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