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«Еле хватает $1,5 тысячи на еду»: Максакова пожаловалась на бедственное положение

Елена Прошина
1 час назад
Российская оперная певица и вдова депутата ГД РФ Мария Максакова заявила, что ее финансовое положение является бедственным, а её 13-летняя дочь от бизнесмена Владимира Тюрина хочет отсудить у неё квартиру. Такое заявление она сделала в эфире «Андрей Малахов. Прямой эфир».
«Еле хватает на еду»: Максакова пожаловалась на жизнь
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В ходе беседы с наследницей Максакова призналась, что ей и её младшему сыну сейчас очень тяжело. Она даже стала кричать, что квартира не была подарена девочке.
«Я тебе эту квартиру не дарила, потому что мне она досталась от моего отца! Пусть тебе твой отец хоть что-нибудь подарит», — заявила Максакова.
По ее мнению, ее бывший супруг использует дочку. А она и сын Ваня еле сводят концы с концами «на тысячу-полторы долларов на еду».
«Мы с маленьким сыном бедствуем, а ты хочешь лишить нас всего. Мне не на что кормить Ваню!» — заявила Максакова.
Не так давно бывшая оперная дива призналась, что ее бывший муж Владимир Тюрин часто издевался над ней и даже распускал руки. Певица достаточно длительное время терпела выходки тирана из-за общих детей. Однако в один момент ее терпение лопнуло.
В 2016 году Мария Максакова приняла решение уехать на Украину вслед за супругом экс-депутатом Госдумы РФ Денисом Вороненковым, который на тот момент находился в федеральном розыске по подозрению в организации рейдерского захвата здания кондитерского предприятия «Тома».
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