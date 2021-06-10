«Еле хватает на еду»: Максакова пожаловалась на жизнь

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В ходе беседы с наследницей Максакова призналась, что ей и её младшему сыну сейчас очень тяжело. Она даже стала кричать, что квартира не была подарена девочке.

«Я тебе эту квартиру не дарила, потому что мне она досталась от моего отца! Пусть тебе твой отец хоть что-нибудь подарит», — заявила Максакова.

По ее мнению, ее бывший супруг использует дочку. А она и сын Ваня еле сводят концы с концами «на тысячу-полторы долларов на еду».

«Мы с маленьким сыном бедствуем, а ты хочешь лишить нас всего. Мне не на что кормить Ваню!» — заявила Максакова.

Не так давно бывшая оперная дива призналась, что ее бывший муж Владимир Тюрин часто издевался над ней и даже распускал руки. Певица достаточно длительное время терпела выходки тирана из-за общих детей. Однако в один момент ее терпение лопнуло.